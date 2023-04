La corsa della Metro 5 di Milano: 13 milioni di utile netto

Un utile netto pari a 12,9 milioni di euro. È l’esito della relazione finanziaria annuale, relativa all’esercizio 2022, approvata dal cda della Metro 5 di Milano, la “Lilla” per il colore che contraddistingue la linea: l’Ebitda – il margine operativo lordo – è di 56,3 milioni euro a fronte di ricavi per 85 milioni.

L’iniziativa di Metro 5, attraverso il partenariato pubblico privato in finanza di progetto, è quindi la conferma di un valido modello per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili a beneficio dei cittadini nelle realtà metropolitane. L’afflusso sulla Linea 5 nel 2022 ha registrato un’ulteriore crescita, raggiungendo i 37 milioni di passeggeri con un incremento del 45% rispetto al 2021. La chiusura del primo trimestre dell’anno in corso conferma il trend positivo con l’obiettivo di superare i 40 milioni di passeggeri per il 2023.

«Nel 2022 Metro 5 ha chiuso in utile per il terzo anno consecutivo – sottolinea Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5 Spa – registrando il miglior risultato degli ultimi anni sia in termini di utile sia in termini di ricavi e superando tutti gli obiettivi finanziari. Inoltre, mettendo sempre le persone al centro della nostra strategia, abbiamo integrato il concetto di mobilità con ulteriori servizi di utilità sociale all’interno delle stazioni».