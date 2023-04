La dmc Israel Experts si affida a Tal Aviation in Italia

Israel Experts si avvale di Tal Aviation Group per promuovere il proprio prodotto in Italia, Germania e Scandinavia. La dmc specializzata nelle destinazioni Israele, Giordania, Egitto, Emirati Arabi e Bahrain si è affidato alla società di rappresentanza che si occuperà tra l’altro di distribuzione, marketing e relazioni con la stampa.

Entrambe le compagnie, quindi, collaboreranno attivamente allo sviluppo del prodotto di Israel Experts nei più importanti mercati europei. Il team di Tal Aviation utilizzerà le sue capacità e professionalità per assistere la dmc nella penetrazione sui vari mercati e promuovere Israele e le altre destinazioni proposte.

«Siamo felici di iniziare la collaborazione con Tal Aviation Group, che ha una profonda conoscenza di tutti questi mercati e può aiutarci e espandere il nostro business», spiega Esther Ochana, director of business development di Israel Experts.

Valeria Tienghi, partner di Tal Aviation Italy, sottolinea: «Siamo lieti di far parte dei piani di espansione di Israel Experts. Il nostro nuovo partner è in buona posizione in Italia, guidato dal nostro team che ha esperienza pratica nello sviluppo di un nuovo prodotto sul mercato».