La dmo Latium Experience debutta a Itb Berlin

La dmo Latium Experience si presenta ufficialmente al trade turistico mondiale. Alla Itb di Berlino, in programma dal 7 al 9 marzo, il battesimo dell’associazione pubblico-privata, nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici e Mice di 12 Comuni del Lazio: Latina, Aprilia, Maenza, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo, Ventotene, Pomezia, Colleferro e Guidonia Montecelio.

Nata grazie a un bando regionale a favore di interventi a sostegno delle destinazioni del Lazio – vinto da una rete di Comuni con Latina capofila per un finanziamento di 250.000 euro – e cofinanziata al 20% dai Comuni aderenti per un totale di 312.478 euro, Latium Experience punta a centrare diversi obiettivi: la destagionalizzazione dell’offerta turistica, l’acquisizione di nuovi flussi e nuovi target, l’incremento delle presenze turistiche nazionali e internazionali, l’affermazione del brand, la riconversione degli attuali prodotti turistici in chiave di sostenibilità ambientale, la progettazione di nuovi prodotti che integrino più ambiti e più cluster in base alla domanda.

Composta da 12 soggetti pubblici e 38 privati, l’associazione ha un’offerta articolata al 58% in prodotti e servizi turistici e congressuali, al 23% in servizi di viaggio, al 10% in alloggi e al 9% in ristorazione. Il territorio può contare su 3.000 posti letto e 6.000 posti a sedere in centri congressi alberghieri e indipendenti.