La Giordania introduce il visto elettronico

Digitalizzazione al servizio del turismo giordano che ha introdotto il visto elettronico. L’innovativa procedura per ottenere il lasciapassare online è in vigore dal 19 marzo e ora arriva la comunicazione ufficiale dell’Ambasciata del Regno Hashemita di Giordania a Roma, che motiva la scelta con la volontà “di semplificare e snellire il processo di rilascio dei visti d’ingresso nel Regno”.

I visti, dunque, non saranno più rilasciati attraverso le Ambasciate accreditate (fatta eccezione per quelli diplomatici, di cortesia e gratuiti), ma saranno concessi – previo pagamento digitale – attraverso il sito ufficiale del Ministero dell’Interno (CLICCA QUI) o tramite l’app MOI – Ministry of Interior of Jordan.

I viaggiatori otterranno la conferma stampabile del visto e avranno la possibilità di eseguire il pagamento delle tasse per il visto elettronicamente. Per i cittadini italiani resta, tuttavia, la possibilità di ottenere il visto d’ingresso all’arrivo in Giordania.

Per chiarimenti, contattare l’Ambasciata di Giordania a Roma al seguente indirizzo email: [email protected].