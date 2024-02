La Malesia candidata a capitale globale dell’ecoturismo

Aumentare la visibilità della destinazione Malesia condividendo informazioni sulle sue offerte con i visitatori e aggiornando i partner commerciali sui recenti sviluppi e sui prossimi progetti e promuovere il ricco patrimonio ecologico del Paese attraverso la natura, la cultura e l’avventura. Questo l’obiettivo di Tourism Malaysia presente alla Bit 2024 con una delegazione guidata dalla Signora Zalina Binti Ahmad, la nuova direttrice dell’ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile per Portogallo, Francia, Spagna e Italia.

In Malesia ci sono quattro siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, tra i quali i siti della tripla corona Kinabalu Park e il Parco nazionale Gunung Mulu con la loro biodiversità incontaminata. L’isola di Langkawi e il parco Kinabalu sono riconosciuti come geoparchi globali dall’Unesco, mentre le città storiche di Georgetown e Melaka rivelano ai visitatori la storia e la cultura della Malesia. Anche il ricco patrimonio culturale immateriale della Malesia, che comprende Mak Yong, Dondang Sayang, Silat, Pantun e Songket, va ad arricchire l’offerta turistica del Paese.

«Il nostro obiettivo è mostrare la Malesia come l’ultimo hotspot globale dell’ecoturismo e la destinazione ecoturistica più riconoscibile e imperdibile al mondo. Le meraviglie naturali mozzafiato della Malesia, il patrimonio e le tradizioni sostenibili promettono ai viaggiatori un viaggio straordinario nel cuore del nostro bellissimo Paese», sottolinea Dato’ Dr. Ammar Abd. Ghapar, direttore generale di Tourism Malaysia.

La Malesia è stata visitata da 44.508 italiani fino a novembre 2023, agosto è stato il mese che ha registrato il maggior numero di visitatori con 13.761 pax provenienti dall’Italia, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2022.

Per la direttrice Zalina Binti Ahmad, «le principali tendenze del mercato italiano sembrano concentrarsi sulla cultura e sull’ecoturismo, soprattutto tra le giovani generazioni. Grazie alla ricchezza della natura e della cultura e ai maggiori sforzi verso l’ecoturismo, la Malesia punta a diventare una destinazione da sogno per gli italiani. Il mercato italiano è attualmente uno dei principali in Europa per la Malesia; pertanto, è fondamentale per Tourism Malaysia aumentare continuamente i propri sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente per la gente del posto e per i Paesi vicini».

Sul fronte ospitalità, sono previste prossime aperture di hotel appartenenti a brand molto noti, come il Park Hyatt Kuala Lumpur a Merdeka 118, The Waldorf Astoria e The Conrad previsti tra il 2024 e il 2025, per poi continuare con l’Hilton Burau Bay a Langkawi e l’Intercontinental Resort di Penang.