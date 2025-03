La Slovenia rifà il look all’offerta termale

La Slovenia, paradiso delle acque termali da millenni, rinveste e rinnova il settore. «Note già agli antichi romani – commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia – le acque termali slovene hanno ospitato nel corso dei secoli imperatrici, sovrani, personaggi in vista dell’aristocrazia europea che ne hanno diffuso la fama. La sfida, oggi, è quella di coniugare questa millenaria tradizione alle esigenze di un pubblico sempre diverso ed esigente».

Le Terme Olimia, uno dei principali centri in Slovenia e tra le destinazioni termali più rinomate dell’Europa centrale, aprono il Wellness Vodian. Prendendo il posto della vecchia piscina terapeutica dell’Hotel Breza, l’area è stata completamente rinnovata e ampliata con nuove piscine. Con l’arrivo della primavera, gli ospiti delle Terme Olimia potranno passeggiare nel rinnovato giardino delle erbe aromatiche, situato sul tetto della struttura. Per l’occasione dell’apertura, fino al 25 aprile è previsto uno sconto del 20% per i primi ospiti.

Le Terme Čatež celebrano i 100 anni di turismo organizzato, un secolo di dedizione al benessere. Da quando è stato eretto il primo albergo, un secolo fa, le Terme Čatež sono diventate punto di riferimento, in Slovenia come in Europa, per l’ospitalità termale. Diviso tra Winter Thermal Riviera e Summer Thermal Riviera, Terme Čatež ha recentemente rinnovato il centro Salute e Bellezza rinominato per l’occasione Grand Spa Terme, tra piscine termali interne ed esterne, fitness panoramico, oasi di saune interne ed esterne; un centro estremamente esclusivo, lontano dalla folla. Importante novità anche per il resort Rimske Terme: a partire dal 2025, infatti, parte una nuova policy adult only, che rivoluziona l’orientamento e il target del centro termale, il primo della Slovenia a essere dedicato interamente a un pubblico over 14.

In linea con la strategia indicata dall’Ente sloveno per il turismo, dunque, gli investimenti nel migliorare e diversificare l’offerta termale sono un elemento imprescindibile per la crescita di un Paese che intende sempre più attirare un turismo esigente e d’eccellenza. «Il nostro obiettivo è quello di considerare la Slovenia come destinazione che abbina lo spirito green alla qualità – dichiara Ota – lasciando stupiti anche ospiti più esigenti, andando oltre ogni aspettativa. Vogliamo consolidarci come realtà turistica d’eccellenza, tanto per l’outdoor quanto per l’enogastronomia, tanto per le stimolanti attività culturali quanto per il turismo termale, che costituisce per il mercato Italia il 16% degli arrivi».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa dell’Ente sloveno per il turismo