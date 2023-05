La Svizzera si riprende il turismo: a Milano l’evento con Albatravel

Risultati incoraggianti e turismo sostenibile restano una garanzia per il turismo in Svizzera. A Milano gli agenti di viaggi Albatravel hanno incontrato i partner di Svizzera Turismo, per apprendere gli ultimi dati sulla destinazione e alcune novità per il 2023, fra cui il Grand Train Tour of Switzerland, la nuova livrea e il nuovo itinerario di Gotthard Panorama Express, le proposte di Rigi con i suoi nuovi treni e il nuovo E-Learning Excellence Programm.

Il turismo svizzero è tornato, quindi, ai livelli pre-pandemici e secondo i dati sono stati raggiunti i 38 milioni di pernottamenti in hotel e gli ospiti europei si avvicinano alle cifre record del 2019. Le richieste ora sono quelle di soggiorni più lunghi e c’è apertura verso nuovi mercati, soprattutto quelli asiatici e per il 2023, il turismo sostenibile resta al centro del marketing di Svizzera Turismo.

Gli italiani apprezzano soprattutto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle città, dove si trovano parchi, giardini e corsi d’acqua “puliti”, a cui si aggiungono i trasporti efficienti, che favoriscono la mobilità green.

I dati relativi a gennaio e febbraio 2023 confermano il trend di crescita: +5,6% di pernottamenti rispetto al 2019. Naturalmente il mercato domestico si attesta in cima alla classifica (con 21 milioni di pernottamenti generati dagli svizzeri nel 2022 con un +17,5% rispetto al 2019). Gli arrivi dalla Francia registrano 1,3 milioni di pernottamenti (+2,8% rispetto al 2019), a seguire c’è il Benelux (-3,4%), la Germania (-7,8%) e l’Italia (-8%) praticamente tornati al livello pre-pandemia.

La Svizzera, con il suo ente del turismo, conferma anche i suoi punti di forza: è vicina, ben collegata all’Italia e percepita come destinazione sicura e con infrastrutture e servizi qualitativi per gli ospiti che prediligono il turismo di prossimità. Tra le mete preferite dagli italiani a dicembre 2022 si riconfermano infatti Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, Saint Moritz e Berna.

E nei prossimi mesi del 2023 quali saranno le proposte? Questo anno è dedicato alle famiglie, ai treni panoramici che continuano a rinnovare la propria offerta e ai soggiorni nelle città svizzere grazie ai collegamenti Eurocity.

Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia per proporre periodicamente sconti speciali sui treni Eurocity da abbinare alla scoperta delle città.

Continua anche la campagna globale con Roger Federer sul Grand Train Tour, il percorso circolare che unisce i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni.