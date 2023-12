La top ten di ViaggiOff: gli articoli “unconventional” più letti

Voglia di conoscere il mondo anche in modalità insolite, un boom della Spagna nell’anno delle celebrazioni per Picasso e alla ricerca di una vacanza sol y playa, ma anche tanta Italia, un forte desiderio, e curiosità insieme, di esplorare il Belpaese a passo lento, alla ricerca dei piccoli borghi lontani dai riflettori, e dell’arte originale.

Ecco cosa emerge dalle preferenze dei lettori del nostro ViaggiOff, il sito dedicato al lato unconventional del turismo.

Anche quest’anno, con l’arrivo della fine dell’anno, abbiamo voluto vedere quali sono stati gli articoli più letti, cliccati, cercati sul sito nell’arco dei dodici mesi appena trascorsi. Ed ecco quindi la top ten 2023 di ViaggiOff.

1. San Valentino, partiamo? Viaggi per coppie globetrotter

Non solo romanticismo ma anche voglia di celebrare l’amore in modo originale. A cena a lume di candela per essere green, un’avventura in mongolfiera o con le ciaspole sulla neve, senza snobbare tuttavia il relax in un hotel di lusso. In cima alla topten spiccano i viaggi di coppia, e non solo a San Valentino evidentemente.

2. Vulcani, in cammino tra lava e storia nel Parco Nazionale del Vesuvio

Ecco al secondo posto la conferma che i nostri lettori amano il turismo slow. Tanto è piaciuto questo percorso di esplorazione a stretto contatto con uno dei paesaggi naturali più sorprendenti d’Italia, in uno degli articoli realizzati in partnership tra ViaggiOff e Legambiente Turismo. Il Parco Nazionale del Vesuvio, scrigno di biodiversità tra il mare, la montagna, il vulcano, ha affascinato e continua a farlo.

3. #InCammino nel Gran Paradiso tra marmotte, stambecchi e laghi alpini

E il desiderio grande di una vacanza all’aria aperta e a stretto contatto dalla natura è confermato anche dalla terza posizione, dove spicca uno degli itinerari di trekking della rubrica #InCammino, realizzata in collaborazione con Aigae. Il Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle d’Aosta è il primo parco nazionale istituito in Italia, che nel 2022 ha festeggiato i suoi primi cento anni, e che si svela ai turisti slow tra pareti rocciose che si aprono su ampie valli, torrenti, alpeggi e la possibilità di avvistare fauna locale come camosci e marmotte.

4. Amalfi museo open air con “i viaggiatori” di Bruno Catalano

Fino al 30 settembre scorso il lungomare di Amalfi si è trasformato in un museo d’arte contemporanea open air, grazie alle quattro monumentali sculture dell’artista italo-francese Bruno Catalano, tra le quali anche una inedita creata e realizzata specificatamente per la città. Solide figure di bronzo ma che si guadagnano quasi la leggerezza dell’aria grazie agli squarci che si aprono sull’acqua sul borgo a picco sul mare: ecco il cuore della mostra “I viaggiatori”.

5. Oscata chiama il mondo: il caso del “mini borgo” che sogna in grande

Itinerari turistici, arte urbana, poesia e riscoperta di tradizioni artigiane: in Campania c’è un piccolo borgo che andava spopolandosi e che ha deciso di rimboccarsi le maniche in nome della propria comunità, e di farlo in maniera originale. Oscata, in provincia di Avellino, tra masserie e campagne, abitato da contadini illuminati, combatte il vento dello spopolamento con la forza della comunità. E la sua storia è piaciuta molto ai nostri lettori.

6. Canarie, ecco le 10 spiagge da Oscar per famiglie, sportivi o hippy

Le Canarie con le loro oltre 500 spiagge sembrano aver rappresentato una destinazione molto ricercata da chi ha voglia di vacanze al mare, baciati dal sole, anche in fuga dal nostro inverno. Piace la varietà, tra vere e proprie piscine naturali, spiagge dove avventurarsi con l’adrenalina dello sport tra surf e kitesurf, o località attrezzate per le famiglie.

7. Viaggiatori solitari, la moda che spopola in Italia

Viaggiare in solitaria è un trend in continua ascesa e che guadagna sempre più fan. Lo evidenzia anche Airbnb, sulla cui piattaforma aumenta la ricerca di affitti ed esperienze per chi desidera partire da solo o da sola, dato che aumenta anche la quota di donne solo traveller.

8. Spagna 2023, il calendario del viaggiatore: cosa fare “mese per mese”

Non solo Canarie. Nella nostra top ten c’è anche tutta la Spagna, con il suo ricco calendario di appuntamenti mese dopo mese tra folclore, attrazioni e appuntamenti culturali, in cui è brillata la stella Picasso nel cinquantenario della morte.

9. In Sardegna a passo lento tra miniere dismesse e villaggi fantasma

Il desiderio di dedicarsi a itinerari naturali suggestivi ritorna anche in nona posizione con un altro articolo realizzato con Legambiente Turismo, che ha raccontato il Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso ad anello lungo 500 km che si snoda nel sud-ovest della Sardegna nel territorio del Sulcis-Iglesiente, Guspinese e Arburese, che ripercorre gli antichi sentieri dei minatori.

10. I profumi del Friuli Venezia Giulia: guida agli otto viaggi “olfattivi”

Infine, a chiudere la classifica dei 10 articoli più letti su ViaggiOff nel 2023, ecco una modalità molto originale di viaggiare, seguendo i profumi, in un Friuli Venezia Giulia tutto da annusare. La regione ha raccolto una serie di esperienze, anche molto diverse tra loro, ma accomunate dal viaggiare seguendo uno dei cinque sensi: l’olfatto, dal Giardino delle azalee al Roseto di Cordovado, dalla riviera di Lignano Sabbiadoro a San Daniele del Friuli per arrivare a Colli Orientali e Carso tra fiori, piante aromatiche e prodotti tipici.

LE RUBRICHE E LE PARTNERSHIP. Anche quest’anno ViaggiOff ha continuato a esplorare e raccontare i trend più innovativi e in voga nel mondo dei viaggi, dando voce a forme di turismo sempre più amate, consolidando le nostre rubriche e ampliando i contenuti con diverse novità e collaborazioni.

OffTheRoad è la video rubrica di ViaggiOff realizzata con il contributo di Stefano Ferrara, lo speciale videoreporter delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Attraversa il mondo in lungo e in largo, con un occhio di riguardo per l’Italia, lasciando parlare le immagini, gli scatti rubati, gli angoli più insoliti delle destinazioni.

Il ricettario gastroviaggiante Cook&Go permette di viaggiare con i cinque sensi nelle cucine e nelle tradizioni del gusto di tutto il mondo.

Per chi appassionati di vacanze in barca, nautica e “mare alternativo” c’è FuoriRotta, la rubrica dedicata al turismo navigante.

Escursionismo, percorsi a piedi e trekking nella natura sono invece i protagonisti di InCammino con gli articoli sviluppati in collaborazione con Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Si sono ampliate e arricchite le partnership editoriali. Per esempio quella con Aitgl, che prevede il potenziamento del canale Lgbt Travel di ViaggiOff con una rubrica periodica a cura dell’associazione. Un contenitore “ad alto tasso di inclusività”. Collaborazioni sono state avviate anche con Legambiente Turismo per il canale Green+ e con l’associazione Startup Turismo da cui è nata la rubrica TravelUp.