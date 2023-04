La virata green di Cathay Pacific nel Sustainability Report 2022

Si intitola «Greener Together» ed evidenzia i progressi del Gruppo per diventare un leader di sostenibilità nel settore dell’aviazione. È il Sustainability Report 2022 di Cathay Pacific, che delinea la determinazione a cooperare con partner selezionati per guidare il cambiamento nel comparto.

«Il titolo del rapporto di quest’anno, «Greener Together» – sottolinea l’ad Ronald Lam – riflette la nostra determinazione a promuovere partnership più forti per contribuire a guidare lo sviluppo sostenibile e costruire un futuro più “green” per i nostri clienti, le nostre persone e le nostre comunità. Il 2022 ha visto il raggiungimento di una serie di importanti traguardi sostenibili, come un ulteriore sviluppo della catena di approvvigionamento di carburante per aviazione sostenibile, la riduzione della plastica monouso e l’impegno costante a prenderci cura del benessere e della diversità delle persone».

I punti salienti del rapporto 2022 includono:

– Promuovere il progresso verso la decarbonizzazione: nell’ambito degli sforzi per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 e l’obiettivo di utilizzare il 10% di Saf del consumo totale di carburante entro il 2030.

– Estensione del programma di compensazione delle emissioni di carbonio: lanciato per la prima volta nel 2007, Fly Greener, il programma volontario di compensazione delle emissioni di carbonio di lunga data di Cathay Pacific. E’ stato esteso alle operazioni cargo, fornendo ai clienti una soluzione più sostenibile.

– Superamento dell’obiettivo di ridurre la plastica monouso: raggiunta una riduzione del 56% dell’uso di plastica monouso per ogni passeggero rispetto al 2018.

– Promuovere la diversità e l’inclusione: fissato l’obiettivo, di non avere oltre il 65% dello stesso sesso nelle posizioni senior entro il 2025 e, a partire da aprile 2023, ci sarà un rapporto di genere 50/50 nel Comitato Esecutivo. Cathay è la prima compagnia aerea commerciale a essere inserita nel Bloomberg Gender Equality Index 2023.

– Promuovere e consentire il benessere: la pandemia ha avuto un impatto particolare sul benessere delle persone. Introdotto un festival della salute mentale e del benessere di una settimana, con varie attività e workshop per promuovere il benessere e sostenere le persone.