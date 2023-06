La Vision 2035 di Ethiopian Airlines: “Raddoppieremo i voli”

Agli Skytrax 2023 World Airline Awards Ethiopian Airlines si è confermata compagnia aerea in rapida crescita a livello globale. Oltre che la principale del continente africano ottenendo svariati titoli come quello di miglior vettore, miglior Business Class ed Economy Class, miglior catering a bordo della Business Class e compagnia più pulita in Africa.

Quest’anno Ethiopian compie ben 77 anni di attività e il prossimo anno saranno 60 in Italia, e dal nostro Paese attualmente partono tutti i giorni voli per Addis Abeba, sia da Milano Malpensa che da Roma Fiumicino.

Désirée Grech è sales manager Italy della compagnia: «Siamo molto orgogliosi dei passi da gigante che ha fatto questo vettore soprattutto negli ultimi dieci anni. Ethiopian aveva una visione, una strategia che si chiamava Vision 2025. Oggi siamo nel 2023 e questa strategia è stata già raggiunta: volevamo diventare il vettore numero uno e oggi il Gruppo è diventato tale nel continente africano. Ora abbiamo dato il via a un’altra strategia, la Strategy Vision 2035, con la quale puntiamo al raddoppio delle destinazioni con il conseguente raddoppio dei voli di Ethiopian. Oggi lavoriamo su 63 destinazioni in Africa e 127 nel mondo, siamo una compagnia pluripremiata e vantiamo una crescita a doppia cifra negli ultimi anni, anche grazie al fatto che non abbiamo mai smesso di volare, neanche durante la pandemia».

A specificare l’offerta del vettore africano dall’Italia è Loredana Frisella, sales executive Ethiopian Airlines: «Ethiopian è una compagnia in continua evoluzione che, oltre agli Skytrax 2023, si è aggiudicata The Best Over All in Africa, che è l’Apex Passenger Choice Awards, il che significa che abbiamo vinto tutto. Il nostro network – prosegue Frisella – è composto da oltre 130 destinazioni nel mondo, tra cui anche il Brasile. In Italia i nostri voli partono quotidianamente da Milano e da Roma via Addis Abeba e poi, con coincidenze a pochissime ore di differenza, si può partire per San Paolo e così anche per il ritorno. Naturalmente è possibile anche decidere di fare uno stop over di uno o due giorni per visitare Addis Abeba».

Quanto al legame con il Brasile, la sales executive spiega: «Stiamo potenziando molto i voli per le destinazioni Sudamericane, dato il legame strettissimo che c’è tra Africa, Sudamerica e Italia. Per questo abbiamo anche inserito delle tariffe dedicate per i tour operator che vogliono creare dei pacchetti turistici verso San Paolo ma anche per chi vuole semplicemente andare a trovare i propri familiari che vivono in Brasile con delle tariffe agevolate. La nostra flotta in partenza dall’Italia è composta principalmente da Airbus A350-900 e Airbus A350-1000. A bordo le nostre categorie sono la Business Class, che offre diverse agevolazioni per i passeggeri, tra cui il bagaglio. Infatti, se già la nostra franchigia bagaglio è generosa di suo con due bagagli da 23 chili ciascuno più il bagaglio a mano, in Business il bagaglio da stiva diventa di tre pezzi più uno a mano. La nostra lounge all’aeroporto di Addis Abeba è una vera e propria coccola, per il passeggero che può anche organizzarvi un meeting ma anche solo mangiare. È modernissima ma al tempo stesso ha uno stretto contatto con la tradizione etiope».

In Economy Class ogni sedile ha il suo schermo personale, i sedili sono comodi, con circa 55 cm di distanza nella maggior parte degli aeromobili tra una seduta e l’altra, e anche in questo caso è possibile fare la prenotazione dei pasti a bordo. Partendo sempre la sera, tutti i voli dall’Italia comprendono sia la cena che la colazione prima di arrivare ad Addis Abeba la mattina. «ShebaMiles è il programma fedeltà e si divide in quattro categorie: blu, silver, gold e platinum e per i viaggiatori più assidui già a partire dalla prima categoria ci sono interessanti diritti acquisiti, come, con la blu, la possibilità di imbarcare ben cinque bagagli in più. Inoltre, essendo Ethiopian membro del gruppo Star Alliance, il gruppo di compagnie aeree più importante al mondo, una volta iscritti al programma Sheba Miles si hanno delle facilitazioni in tutti i voli Star Alliance», commenta Frisella.

«Da non dimenticare poi il fiore all’occhiello della compagnia, il modernissimo ed efficiente Aeroporto di Addis Abeba, una sorta di ponte che collega l’Africa al resto del mondo. A due passi si trova l’albergo più grande di tutto il continente africano, l’Ethiopian Skylight Hotel, il 5 stelle lusso inaugurato parzialmente nel 2019 e ora ampliato; oggi è in grado di ospitare fino a 5000 ospiti. Inaugurato da pochissimo, invece, l’Ethiopian Skylite In-Terminal Hotel, anche questo un 5 stelle lusso con sole 97 camere e ubicato internamente all’aeroporto, al Terminal 2. In questo caso i passeggeri non devono neppure uscire dall’aeroporto per usufruire dei servizi di questo hotel anche solo per stare qualche ora in relax», conclude la manager.