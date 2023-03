L’aeroporto di Genova inaugura la summer e aumenta i voli per Londra

Aumentano i collegamenti con Londra, torna il volo per Barcellona e da maggio Olbia si aggiunge al network nazionale. Sono le principali novità per l’estate dell’Aeroporto di Genova, che ha preso ufficialmente il via il 26 marzo: 23 rotte, di cui 10 nazionali e 13 internazionali, operate da 8 compagnie aeree.

Proprio domenica 26 è partito il collegamento bisettimanale per Londra Gatwick di Vueling, mentre martedì 28 la compagnia spagnola riprende quello Genova-Barcellona, tre volte alla settimana. Volotea sposterà il suo collegamento bisettimanale per Parigi dall’aeroporto Charles De Gaulle a Orly, affiancandosi a Vueling. Ryanair incrementerà le frequenze del collegamento con Londra Stansted, che sarà operativo fino a sei volte a settimana: il vettore manterrà anche i voli per Manchester e Dublino così come quelli per Bucarest e Bruxelles, tutti bisettimanali.

Il volo giornaliero per Monaco di Air Dolomiti consentirà l’accesso al network di Lufthansa, mentre Klm porterà fino a nove voli alla settimana il suo operativo da e per l’hub intercontinentale di Amsterdam. Albawings e Wizz Air confermano i voli per Tirana, operativi rispettivamente tre e quattro alla settimana. Nove in tutto i paesi esteri collegati con voli diretti dal Genova City Airport.

Dieci le rotte nazionali, con la ripresa del volo Volotea per Olbia a partire dal 26 maggio e fino a quattro volte alla settimana nel picco estivo. La Sicilia continuerà a essere collegata con voli giornalieri diretti Ryanair su Catania e Palermo, mentre Bari e Brindisi avranno rispettivamente tre e due frequenze settimanali. Due voli alla settimana anche per Lamezia Terme, mentre Napoli potrà contare su otto frequenze alla settimana grazie a quattro voli di Ryanair e altrettanti di Volotea.

Ita Airways conferma i quattro voli al giorno per Roma consentendo comode connessioni con la capitale, ma anche la possibilità di proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo grazie al network in progressiva espansione. In totale saranno 111 i voli di linea in partenza da Genova e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana.

«L’estate 2023 offre numerose opportunità ai liguri e alle aziende – nota Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – La connettività aerea è anche uno strumento a servizio del turismo incoming dall’Italia e dall’estero. I nostri dati dicono che i flussi da mercati collegati da voli diretti nel 2022 sono cresciuti tre volte più della media, già molto positiva».

Nel frattempo proseguono i lavori di ammodernamento e ampliamento dell’aerostazione, che porteranno, a regime, a un incremento delle aree di servizio, commerciali e di ristorazione e a un miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. Già quest’estate ad accogliere i passeggeri ci sarà un atrio partenze più spazioso e luminoso. Nei prossimi mesi sarà completato il blocco aggiuntivo di levante, che si estenderà su tre piani e 5.500 metri quadrati portando la superficie complessiva dell’aerostazione a oltre 20.000 metri quadrati. La rinnovata aerostazione entrerà pienamente in servizio nel 2024.