L’aeroporto di Pechino rimuove l’obbligo di test Covid

L’aeroporto internazionale di Pechino Capitale non richiederà più il certificato negativo di un test Covid per l’ingresso nei suoi terminal. È quanto apparso su Reuters, secondo cui il medesimo allentamento restrittivo sarebbe stato preso anche dall’altro scalo cittadino, il Beijing Daxing International Airport.

Come spiega sempre Reuters, al momento non è stato però chiarito cosa accadrà in fase di imbarco. La scelta dei due aeroporti, arriva dopo che Pechino ha riaperto parchi, centri commerciali e musei, chiusi a fine novembre a causa di un picco di casi di Covid.

L’aeroporto internazionale di Pechino Capitale, il più grande della Cina, prima dello scoppio della pandemia era uno dei dieci aeroporti più trafficati al mondo, hub per vettori come Air China, China Eastern e Hainan Airlines. La mega infrastruttura cinese ha gestito oltre 100 milioni di passeggeri nel 2019; secondo l’Airports Council International era il secondo più trafficato al mondo dopo l’Hartsfield–Jackson di Atlanta in Georgia.

Nel 2020 e nel 2021 l’aeroporto di Pechino Capitale ha visto un traffico, rispettivamente, di 34,513,827 e 32,639,013 passeggeri.