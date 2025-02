L’anno della Slovenia. Aljosa Ota: «Superare le barriere»

La Slovenia, con Nova Gorica-Gorizia città transfrontaliera Capitale Europea della Cultura 2025 per la prima volta, si ripresenta in Bit a Milano per continuare a spingere sul mercato italiano (Pad.9 – Stand F01, F05, G02, G06).

«Chi è nato lungo un confine sa bene quanto sia importante superare una volta per tutte quelle barriere – fa sapere Aljosa Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia – che nel caso di Italia e Slovenia sono state abbattute vent’anni fa con l’ingresso nell’Unione europea e che in un luogo simbolo come Nova Gorica/Gorizia hanno lasciato segni che non intendiamo cancellare, al contrario, devono essere il punto di partenza da cui crescere insieme e un monito affinché certe pagine di storia non si ripetano».

Per la Slovenia l’Italia si conferma uno dei mercati prioritari. Nel 2024, infatti, il nostro Paese ha consolidato la sua posizione come secondo bacino per numero di arrivi e pernottamenti fino al mese di novembre, rappresentando il 10% degli arrivi esteri, con un incremento del 3,6% rispetto all’anno precedente.

Questo trend positivo è proseguito anche a dicembre, con un aumento dei flussi turistici italiani verso la Slovenia. «Anche nel 2025 continuiamo a considerare l’Italia un mercato strategico – scrive in una nota l’Ente del turismo – Con iniziative mirate a rafforzare ulteriormente i legami turistici tra i due Paesi, promuovendo la cultura e il patrimonio condiviso».

Aljosa Ota conferma come la partecipazione alla kermesse meneghina del travel sia incentrata sul rafforzamento della strategia biennale dedicata alla cultura. L’Ente del turismo, oltre alla collaudata presenza alle principali fiere del settore turistico dello Stivale, affiancherà per il 2025 una serie di workshop e incontri con il trade, finalizzati a rafforzare la presenza sul mercato italiano e promuovere la Slovenia come destinazione turistica a tutto tondo.