L’anno zero di Teorema Vacanze. New entry Gorla

Si apre con una new entry quello che il management del Gruppo Volonline definisce «l’anno zero di Teorema Vacanze»: dopo l’acquisizione del brand finalizzata l’anno scorso, si rafforza prodotto e squadra con l’ingresso di Danilo Gorla, manager dall’esperienza trentennale che il mondo Teorema lo conosce bene e che ha in carriera esperienze in diversi operatori.

Il Gruppo sta investendo in nuovi contratti diretti con i fornitori, in qualità di product manager Gorla avrà il compito di consolidare il prodotto su Caraibi, Maldive e Grecia per l’estate – le vendite estive si sono aperte il 1° febbraio – ma soprattutto di lanciare una nuova programmazione su Spagna, Isole Baleari e Canarie.

Più che di destinazioni si tratta, per Luca Frolino, brand manager Teorema Vacanze, di metodo e approccio, di unire tecnologia e competenze: «Ci sono destinazioni leader in cui la conoscenza trentennale e il contatto diretto con gli hotel e le dmc sono fondamentali e l’ingresso di Danilo ha proprio questo intento di sviluppo. Stiamo conducendo questo lavoro su tutte le destinazioni. Con queste competenze, anche se non siamo un’Expedia da migliaia di roomnight, riusciamo a ottenere condizioni eccellenti su alcuni prodotti a cui magari nessuno aveva pensato prima, con prezzi competitivi rispetto al web».

L’acquisizione del brand Teorema è stato accolto bene dalle agenzie e «ha aperto le porte sia sul fronte dei fornitori che della comunicazione», aggiunge Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline.

«Non ci aspettavamo un riscontro così positivo e a metà luglio, così come a fine novembre, avevamo già esaurito il prodotto venduto per pieno – commenta Luigi Deli, founder e ceo del Gruppo Volonline – In questi casi, seppur felici dei risultati, è stato opportuno fare autocritica ed è uno dei motivi per cui abbiamo attuato un piano di sviluppo che prevede un aumento dell’impegno volo, raddoppiato, e dei contratti diretti triplicati. Per fare un esempio, per il periodo di Capodanno 2023-2024 abbiamo già bloccato oltre 7mila posti volo». Da giugno a dicembre 2022 i passeggeri sono stati oltre 5mila e ora Teorema Vacanze intende triplicare.

Quello che si sta registrando, poi, è un «costante aumento del valore medio della pratica – aggiunge Frolino – Su destinazioni come Maldive, Mauritius, Oriente pensavamo che avremmo venduto prima il prodotto con più rapporto qualità-prezzo, invece a finire prima sono stati i pacchetti con pratiche dai 2500 euro in su. Con il brand Teorema abbiamo dato un vestito nuovo al prodotto, facendo capire che si tratta di un’offerta valida 365 giorni all’anno, e non solo per Capodanno o Pasqua, e che è un prodotto di valore».

ll rapporto di fiducia con le adv si sta quindi sviluppando: «Ad oggi sono 2.700 quelle codificate codificate, possiamo affermare che rappresentino circa il 40% del mercato», spiega Adami, che non fa mistero della volontà di superare di gran lunga questa soglia.

«E la tecnologia ci permette di fare operazioni di prodotto con relativa agilità», aggiunge Deli che, in termini di vendite, parla di «andamenti positivi per Maldive, Mauritius, Repubblica Dominicana, Cuba, Messico sul lungo raggio, Sharm, Grecia e Baleari sul medio-corto, sul quale stiamo appunto per aprire anche le Canarie».