L’ascesa di Limehome, la startup tedesca anti Airbnb

Molto più di una casa, poco meno di un albergo: questa potrebbe essere la sintesi del modello adottato dalla startup tedesca Limehome, fondata nel 2018 e rilanciata dopo il Covid, che sta crescendo in diffusione e credibilità nel settore dell’ospitalità digitale.

Già definito potenziale competitor di Airbnb, a differenza del colosso degli affitti brevi, Limehome non è un intermediario tra proprietari di appartamenti e ville e ospiti, bensì titolare e gestore di proprietà immobiliari trasformate in nuovi modelli alberghieri. Il plus di questa innovativa offerta ricettiva risiede nel fatto che gli appartamenti offerti da Limehome sono completamente digitalizzati e progettati per offrire il comfort e lo spazio di un appartamento con i servizi tipici di un hotel di fascia alta.

Tra i plus dell’offerta ricettiva Limehome c’è l’assenza di reception o personale in loco: dalla prenotazione al check out, le operazioni vengono gestite digitalmente, proponendo appartamenti dotati di cucine, wifi ad alta velocità, letti premium e spazi di lavoro, ovvero modelli standard sia per soggiorni brevi che per permanenze più lunghe. Un’offerta multitarget come del resto dimostrano i dati raccolti lo scorso anno con il 60% delle prenotazioni effettuate provenienti da clienti leisure, mentre il restante 40% attribuibile a viaggiatori business. Un buon 30% degli ospiti di nazionalità italiana.

Il procedimento per il cliente è del tutto semplificato: completato il check in online, il giorno previsto per l’arrivo vengono inviati i dati di accesso e tutte le informazioni necessarie tramite il “guest hub” con un’assistenza h24 garantita da un apposito servizio clienti.

Ad oggi Limehome ha già guadagnato presidi importanti su vari mercati europei con oltre 7.100 unità abitative in dieci Paesi, tra cui l’Italia. La startup tedesca è infatti presente a Roma, in zone strategiche come la città universitaria de La Sapiena e la stazione Termini, a Milano, a Lecce e anche a Salerno. Ma l’espansione nel nostro territorio è solo agli inizi, poiché entro il 2025 Limehome esordirà nella iconica Costiera Amalfitana dove sta sviluppando un nuovo complesso residenziale a pochi minuti da Amalfi.

«L’Italia gioca un ruolo cruciale nella strategia di espansione europea dell’azienda, mettendo in luce il rilevante potenziale dei mercati mediterranei, come quello italiano e greco – ha commentato il ceo Josef Vollmayr – Si prevede, dunque, la possibilità di sviluppare ulteriori alloggi in altre località strategiche della penisola. La nostra mission non è quella di gestire proprietà altrui, né di realizzare un portale per privati. Noi rigeneriamo e gestiamo beni immobili per offrire un’ospitalità confortevole ma flessibile. Il nostro obiettivo a lungo termine è garantire ai nostri ospiti un’esperienza in tutta Europa. E per il futuro individuiamo grandi opportunità per il nostro modello di business nei mercati del Mediterraneo e ci proponiamo di ampliare rapidamente la nostra offerta».