Latam, le nuove cabine per i voli Roma-San Paolo

Latam ha presentato a Fiumicino le nuove cabine dell’aeromobile Boing 777, che collega Roma con la città brasiliana di San Paolo. Durante l’evento, i principali player del settore sono stati protagonisti di una visita dell’aeromobile, interamente rimodernato: una novità assoluta per il mercato italiano.

«Dopo il periodo pandemia, che ha frenato spostamenti e viaggi, Latam è tornata a collegare l’Italia con il Sudamerica con il volo diretto che parte da Roma e atterra a San Paolo – ha dichiarato João Múrias, direttore commerciale Regionale Latam – Durante questo tempo, Latam ha continuato a investire per offrire oggi servizi e prodotti più moderni e migliori. Il rimodernamento degli spazi delle cabine di questo aeromobile rappresenta, quindi, un importante segnale di ripartenza e ripresa. Il nostro principale obiettivo è quello di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza sempre più personalizzata, flessibile e confortevole. Essa ha, infatti, un impatto diretto sulla scelta di una compagnia aerea e sulla soddisfazione dei viaggiatori. Come già riconosciuto a livello internazionale, ci auspichiamo che anche i passeggeri italiani possano apprezzare questa nuova esperienza di volo».

Durante l’evento Múrias ha salutato l’Italia, ringraziato gli operatori del settore per il loro contributo e supporto e passato «il testimone a Davide Ioppolo che mi succederà a partire da gennaio 2023».

Tornando al Boing 777, la nuova cabina Premium Business di Latam, presenta sedili, firmati Thompson, dal design ergonomico e progettato su misura, con maggiore privacy e accesso diretto al corridoio. La disposizione ben si adatta a ogni tipo di viaggiatore, che sia da solo o in coppia. Le sedute reclinabili di 180° permettono ai clienti di riposare comodamente. Durante il volo, sono disponibili contenuti di intrattenimento fruibili grazie a uno schermo personale Panasonic fino a 18”. I passeggeri hanno anche ampi spazi dove riporre i propri oggetti.

La compagnia propone poi un nuovo concetto gastronomico ridisegnato per favorire il relax, nuovi protocolli di servizio per il personale di cabina con minori interruzioni, biancheria da letto e materassi di alta qualità in ciascuno dei sedili “completamente piatti” per massimizzare il comfort.

Nuovo look anche per la cabina Economy: i sedili, firmati Recaro, dal design ergonomico, offrono maggiore comfort; disponibile inoltre un sistema di intrattenimento all’avanguardia con una selezione curata di contenuti, fruibili da schermi individuali di oltre 12”. Per i passeggeri, ci sono porte di alimentazione Usb a ricarica rapida e l’opzione Latam+ Seats che garantisce più spazio, una cappelliera dedicata e servizi premium come l’imbarco prioritario. I passeggeri possono, infine, scegliere tra un’ampia selezione di piatti di ispirazione regionale.