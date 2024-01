Lavorare nel turismo: colloqui e formazione al Tfp Summit di Milano

Il 2 febbraio, una data da segnare con il circoletto rosso sul calendario per chiunque sia interessato a una carriera nel settore alberghiero e turistico. Al Tfp Summit di Milano, Turismo Formazione e Professioni, la nota job fair turistica italiana offre l’opportunità di incontrare importanti aziende del comparto impegnate a selezionare operatori, ma anche figure junior e neo-laureate. L’appuntamento dedicato ai colloqui di lavoro, riunendo in una sola giornata tutte le aziende partecipanti e offrendo la possibilità di candidarsi per centinaia di posizioni aperte, è inoltre arricchito da eventi formativi di alto livello, progettati per favorire la crescita professionale dei partecipanti.

Tra questi, gli interventi tenuti da due esperti del settore alberghiero di rilievo: Maurizio Galli e Giacomo Ballerini di Formazione Alberghiera, uno dei principali punti di riferimento in Italia nel settore hotellerie.

Sarà proprio Galli a guidare una riflessione approfondita sull’hotel manager nel contesto del 2024. Questa figura professionale, cruciale per garantire il corretto funzionamento di un’azienda alberghiera, è soggetta a un’evoluzione continua. Oggi, più che mai, è richiesta una focalizzazione accurata sul controllo di gestione e sul revenue management. Progettato per le aziende che cercano strumenti avanzati per affrontare le sfide del mercato attuale, il percorso offre competenze specializzate nella tariffazione dinamica e strategie di vendita. La personalizzazione del programma alle esigenze aziendali garantisce risultati tangibili attraverso strategie di management efficaci. Durante il suo speech Maurizio Galli analizzerà le caratteristiche principali che un hotel manager deve possedere per essere orientato e proiettato verso il Profit Management. Saranno esaminati gli strumenti e le strategie necessari per gestire in modo efficiente le risorse e massimizzare i profitti, mantenendo un equilibrio tra qualità del servizio offerto e redditività aziendale.

Da parte sua Giacomo Ballerini, cofondatore, insieme a Galli, del progetto Educazione Turismo – che offre a privati e operatori della pubblica amministrazione la possibilità di apprendere in maniera immersiva e pratica le tecniche di comunicazione per valorizzare strutture, località e servizi – si concentrerà sul tema di come diventare un creatore di esperienze turistiche di successo e distinguersi in un mercato sempre più competitivo.