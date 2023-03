Lavoro, a Roma torna FareTurismo dal 21 al 23 marzo

Dopo tre anni di stop causa Covid riparte FareTurismo. All’Università europea di Roma, dal 21 al 23 marzo, la 22ª edizione dell’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl.

Sono circa 200mila i lavoratori sottratti al turismo dalla pandemia: il lungo periodo di chiusura ha determinato l’esodo verso altri settori o il ricorso a sussidi statali, oltre alla precarietà maggiore nel comparto, 41%, rispetto al mondo del lavoro in generale, 22%. Ecco perché l’appuntamento costituisce un’ottima opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo questo programma:

– orientamento sulla formazione;

– presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica e della ristorazione;

– colloqui di orientamento universitario a cura degli psicologi di Uerorienta e al lavoro;

– incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche e recruiting day con i principali tour operator per la selezione del personale nei villaggi turistici e in navi da crociera;

– seminari di aggiornamento a cura delle organizzazioni di categoria e delle associazioni professionali;

– incontri dei presidenti dei corsi di Laurea in Turismo, dei dirigenti scolastici degli istituti alberghieri e degli istituti tecnici per il turismo;

– nel salone espositivo istituzioni, enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, agenzie per il lavoro e agenzie web di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Duecentocinquanta i profili ricercati con opportunità di assunzione o stage da 41 aziende che effettueranno 1.800 colloqui di selezione mercoledì 22 dalle 14 alle 18 e giovedì 23 dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 (prenotabili sul sito fareturismo.it).

Due i recruiting day per quelli interessati a lavorare nei villaggi turistici di Club Med la prossima estate o a bordo delle navi con Grimaldi Lines: colloqui martedì 21 dalle 10 alle 18 e mercoledì 22 dalle 10 alle 12.30.

Intesa Sanpaolo presenterà invece Giovani e Lavoro, il programma in collaborazione con Generation Italy per formare giovani tra i 18 e i 29 anni senza occupazione e facilitarne l’accesso al mondo del lavoro. Ai giovani viene offerta la formazione gratuita, finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali; alle aziende la possibilità di incontrare per un colloquio i giovani che hanno superato il percorso formativo. Non viene richiesta alcuna competenza pregressa né titoli di studio, ma solo il superamento di un test online e un colloquio motivazionale.

Da FareTurismo 2023 arrivano intanto dieci proposte al governo:

1) istituzione di un comitato ministeriale per l’offerta formativa presso il ministero del Turismo;

2) certificazione delle competenze attraverso la co-progettazione scuola-impresa di pcto, percorsi e competenze trasversali per l’orientamento, estesa a tutti gli istituti Alberghieri e Tecnici per il Turismo e alle organizzazioni datoriali dell’alberghiero, dell’intermediazione turistica e del tour operating;

3) certificazione delle competenze per docenti scolastici attraverso la co-progettazione scuola-impresa estesa a tutti gli istituti alberghieri e tecnici per il turismo e alle organizzazioni datoriali dell’alberghiero, dell’intermediazione turistica e del tour operating;

4) spendibilità delle lauree in turismo con l’obbligo di inserimento nei bandi pubblici regionali e nazionali;

5) ridefinizione dei percorsi didattici degli istituti tecnici per il turismo, per un naturale sbocco da parte dei propri diplomati verso gli Its;

6) incremento degli Its dedicati al turismo;

7) superare i limiti della scuola superiore per una personalizzazione dei percorsi;

8) istituzione di un gruppo di lavoro delle associazioni professionali per un confronto sulla evoluzione delle competenze e dell’aggiornamento professionale con i ministeri del Turismo e dell’Istruzione e del Merito;

9) decontribuzione per le aziende che intendano continuare l’attività in bassa stagione e confermare la forza lavoro al termine dei sei mesi dei contratti stagionali;

10) comitati di indirizzo obbligatori negli istituti professionali e corsi di laurea.