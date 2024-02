Lavoro, recruitment day per Icon Collection del Gruppo Ficcanterri

Tempo di selezioni per Icon Collection, la società di consulenza del Gruppo Ficcanterri, che ha organizzato il secondo appuntamento dei recruiting days, programmato per mercoledì 21 febbraio 2024, al The Sense Experience Resort di Follonica (Gr). In questa occasione, si aprono oltre 80 nuove posizioni lavorative nelle strutture del Gruppo, il The Sense Experience Resort e il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona.

Il recruiting day offre un’opportunità per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza lavorativa stimolante nell’ambito dell’ospitalità toscana di eccellenza. Il Gruppo Icon Collection è impegnato a reclutare talenti in diverse figure professionali, garantendo ai candidati non solo un ambiente di lavoro unico ma anche possibilità di crescita e interessanti benefit.

L’evento prevede selezioni programmate dalle 10 alle 17.30. Le opportunità lavorative includono ruoli come manutentori, dacchini, commis di sala, commis di cucina, chef de rang, hostess, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, e altro ancora.

I candidati selezionati avranno accesso a un contratto che garantisce due giorni di riposo settimanali, oltre a vantaggi come giorni liberi extra per il compleanno, sconti sui servizi Spa, premi speciali e altri benefici. Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso i siti web degli hotel o inviare una candidatura libera a [email protected].

«Il primo recruiting day è stato un successo, grazie soprattutto alla qualità delle candidature ricevute che riflette la reputazione del Gruppo Icon Collection come datore di lavoro di prestigio – ha sottolineato Sergio Gabrielli, hr manager – La diversità di competenze e la motivazione dei candidati sono un segnale positivo per il futuro del nostro team. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al primo recruiting day e guardo con ottimismo verso il secondo appuntamento, il 21 febbraio. Continueremo a offrire ottime opportunità per coloro che aspirano a una carriera nell’industria dell’ospitalità, contribuendo così alla crescita e al prestigio del nostro gruppo».