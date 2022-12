Le Fiandre al passo coi tempi

Nuove sensibilità dei consumatori italiani e una visione strategica che parla di connettere più che attrarre, per portare linfa a un ecosistema che interseca visitatori, residenti, soggetti legati al business turistico in maniera diretta ma anche indiretta, con l’anima del luogo stesso. Questa la chiave per decifrare i prodotti su cui VISITFLANDERS punta oggi.

Labiomista nel Limburgo Belga e i North Sea Chefs sulla costa

Labiomista consiste in un’area riqualificata che fu miniera di carbone e poi zoo a Genk. Oggi ospita il progetto visionario dell’artista Koen Vanmechelen: un parco aperto a tutti in cui gli animali sono lasciati in libertà e l’arte è en plein air. Una realtà virtuosa per i clienti più attenti alle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto della comunità locale. Con la stessa sensibilità, sul fronte della gastronomia il turismo diventa un mezzo per mantenere le tradizioni culinarie locali nella visione dei North Sea Chefs, un gruppo di cuochi belgi, alcuni anche stellati, che promuove un approccio sostenibile alla pesca e il consumo di pesce meno noto, nel rispetto dell’offerta del mare del Nord.

Dalle Ardenne Fiamminghe ai Flanders Fields

L’importanza di legami solidali, di un passato comune e la ricerca di una dimensione comunitaria portano VISITFLANDERS a dare ancora più valore a quei territori in grado di connettere le persone con le proprie passioni e con altre persone che le condividono. È il caso dell’area del mitico Giro delle Fiandre, il territorio perfetto dove vivere e condividere la passione per il ciclismo. Oppure dei Flanders Fields, luoghi della Grande Guerra nell’ovest delle Fiandre, che hanno sofferto moltissimo l’assenza di turisti durante la pandemia perché con loro si è sospesa la possibilità di raccontare e di tramandare i valori locali e il messaggio di pace che luoghi un tempo così martoriati sanno portare.

Le città d’arte e gli itinerari cicloturistici

Ammirare le opere d’arte nel luogo esatto nelle quali e per le quali sono state dipinte secoli fa, nelle meravigliose chiese e cattedrali delle città d’arte fiamminghe quali Bruges, Anversa e Gent; oppure pedalare lungo le Icon Cycling Routes, i 9 itinerari ciclabili che attraversano tutte le Fiandre. Queste le esperienze con cui le Fiandre si propongono di rispondere alla domanda di benessere dei viaggiatori: un benessere “evoluto”, sia fisico, legato al vivere una vacanza attiva, ma anche un benessere intellettuale, raggiunto grazie alla possibilità di godere dal vivo della bellezza dell’arte dopo tante esperienze virtuali.

www.visitflanders.com/it