Le Fiji eliminano tutte le restrizioni anti-Covid

Stop a tutte le restrizioni anti-pandemiche per le Fiji, che a partire dal 14 febbraio non richiedono più, ai viaggiatori in entrata, nemmeno il certificato di vaccinazione e l’assicurazione di viaggio.

Ciononostante, le 333 isole del Sud Pacifico incoraggiano l’acquisto di una polizza e il soggiorno in alloggi certificati Care Fiji Commitment.

Nel caso in cui un viaggiatore volesse utilizzare un test rapido anti-Covid in qualsiasi momento del suo soggiorno e dovesse risultare positivo, sarà tenuto a trascorrere cinque giorni in isolamento presso il luogo di alloggio.

I viaggiatori provenienti da alcuni Paesi potrebbero dover eseguire un tampone per soddisfare i requisiti di ritorno nella destinazione di origine; molte strutture ricettive delle Fiji offrono attualmente test per soddisfare questa esigenza.