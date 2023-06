Le Fonti Awards, premio a I4T tra le “Eccellenze dell’Anno”

Importante riconoscimento per I4T, intermediario assicurativo specializzato dal 2003 nello sviluppo di soluzioni per le imprese turistiche, che ha ottenuto il titolo di “Eccellenza dell’Anno” nella categoria delle assicurazioni viaggio, in occasione della tredicesima edizione de Le Fonti Awards, prestigioso riconoscimento annuale dedicato a imprese, assicurazioni, studi legali e professionali che si sono distinti per la specializzazione, l’innovazione e la leadership.

La motivazione ufficiale del premio è la seguente: “Per essere una realtà di successo per il settore insurance con riferimento al mercato travel. Grazie all’esperienza pluriennale dei soci fondatori e alla competenza del team, la realtà si conferma nuovamente come eccellenza per la qualità, per la vasta gamma delle soluzioni proposte a passeggeri e clienti e per rispondere con velocità ed efficacia ai vari cambiamenti e aggiornamenti del sistema”.

Il premio conferma che il lavoro svolto negli ultimi anni per implementare i servizi erogati e crescere come brand ha reso I4T un punto di riferimento all’avanguardia nella travel insurance, esempio di innovazione e leadership non solo per gli operatori turistici, ma anche per stakeholder, analisti e opinion leader.

La cerimonia si è tenuta il 25 maggio scorso nella sede di Borsa Italiana ed è stata organizzata come sempre da Le Fonti TV, prima emittente televisiva specializzata in economia e finanza in Italia, rivolta ad un target di ceo e business manager, con una community di 10,5 milioni di persone in oltre 125 Paesi.

«Questo nuovo riconoscimento è molto importante per noi – dichiara Christian Garrone, responsabile dell’intermediazione assicurativa I4T – a dimostrazione del supporto che abbiamo garantito alle imprese turistiche in un momento storico in cui, come mai prima, le polizze nel travel si sono dimostrate imprescindibili. Abbiamo seguito l’evoluzione dei fattori di rischio, garantendo una copertura completa dei clienti in viaggio e siam, poi I4T o fieri dei risultati ottenuti, che ci spingono a migliorare sempre il nostro operato. La nuova frontiera è nel servizio, che passa dalla tecnologia, per una gestione del sinistro più veloce ed efficace, e dalla consulenza».

Da quest’anno, poi, I4T propone un nuovo servizio di assessment per la travel industry, finalizzato a garantire la continuità operativa delle aziende e proteggerle da tutti i rischi connaturati al loro specifico modello di business. Le soluzioni individuate tutelano le imprese, il patrimonio personale dei professionisti che ci lavorano e le loro famiglie: si spazia dalla polizza Invalidità, che interviene in caso di malattia o di infortunio grave del professionista, alle formule D&O, che assicurano il patrimonio personale degli amministratori dalle eventuali richieste di risarcimento mosse contro l’azienda.

Il servizio è basato sull’esperienza e il know-how di Garrone & Boschet, società di intermediazione assicurativa da 50 anni sul mercato: questo consente a I4T di presentarsi alle agenzie e alle altre imprese turistiche, come hotel e tour operator, in qualità di referente unico per tutti gli aspetti assicurativi, superando la barriera delle polizze rivolte ai clienti in viaggio.