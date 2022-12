Le Isole di Guadalupa: ai Caraibi senza passaporto

Le Isole di Guadalupa: una destinazione unica, varia, colorata, emozionante. Per vivere in un unico viaggio cinque esperienze diverse nelle cinque isole che compongono l’arcipelago, Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes e Marie-Galante, a contatto con una popolazione multiculturale, calorosa e accogliente.

Iniziamo da Basse-Terre e Grande-Terre che insieme, collegate da un istmo, danno vita a una forma di farfalla. Basse-Terre, dominata dal vulcano Soufrière, è il cuore verde dell’arcipelago con un parco nazionale di 17.300 ettari, il settimo di Francia per estensione. Da non perdere il trekking e il canyoning.

Grande-Terre si compone di tesori architettonici, come il Mémorial ACTe, incredibili spiagge e punti naturali e panoramici tra cui la Porte d’Enfer, la Pointe de la Grande Vigie e la Pointe des Châteaux.

Più piccole ma non meno affascinanti La Désirade, Marie-Galante e Les Saintes. La Désirade ospita un’eccezionale riserva geologica e la Riserva Naturale di Petite-Terre.

A Les Saintes da provare le attività acquatiche nella baia di Terre-de-Haut, sorvegliata dal Pain de Sucre. Infine Marie-Galante dove assaggiare alcuni dei migliori rum del mondo.

In tutto l’arcipelago è facile trovare attività da praticare tutto l’anno, grandi manifestazioni sportive, feste popolari, spa, campi da golf. A sole otto ore di volo da Parigi, le Isole di Guadalupa sono un Dipartimento d’Oltremare Francese e per l’ingresso, volando da Parigi, basta essere in possesso della carta d’identità italiana valida per l’espatrio.

La tipologia di sistemazioni è molto ampia e tutte con standard europeo: dai resort 4 stelle ai residence immersi tra i palmeti, ecolodge nel cuore della foresta o di giardini creoli, gîte in piantagioni di banane o caffè, piccoli hotel di charme in campagna oppure ville da affittare.

Da scoprire, inoltre, le proposte dei tour operator per i prossimi mesi per raggiungere le Isole di Guadalupa:



Seven Days: a partire da 2.724 € a persona;

America World: a partire da 1.650 € a persona per 7 notti;

Alidays: a partire da 1.665 € a persona.

