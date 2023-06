Le tre “S” dell’America di Konrad Travel: south, sound, slow

America a suon di musica. Tanta e buona. È questo il focus su cui punta Konrad Travel, il tour operator romano che opera da 23 anni ed è specializzato nelle destinazioni dell’intero continente americano ma che oggi vuole evidenziare il sud degli Stati Uniti con proposte per tutti i gusti, ma… per gli amanti della musica di più!

Konrad Travel propone, infatti, un catalogo di possibilità “tailor made” che ripercorre le radici della grande musica americana attraverso gli stati del sud degli Stati Uniti, e lo propone in partnership con Travel South Usa, l’ente del turismo appositamente creato per promuovere il sud degli Stati Uniti, una sorta di consorzio che raggruppa stati come Mississipi, Lousiana, Tennesee, Alabama, Arkansas e molti altri e che è un vero microcosmo all’interno degli Stati Uniti.

«Gli stati del sud degli Stati Uniti, propongono un’America completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere, scandita da ritmi frenetici», presenta la destinazione Serena Calabrese, di Interface Tourism che rappresenta in Italia Travel South Usa. «Qui tutto è più rilassato, si muove a ritmo di musica, e prende forma la storia dell’America, con la lotta per i diritti civili che ha ispirato anche tanta letteratura e tanti film. Qui si può degustare un’ottima cucina che propone interferenze sud americane e nordafricane, e si possono visitare degli spazi aperti meravigliosi. Un vero e proprio viaggio dell’anima».

«Dopo la pandemia gli Stati Uniti sono ritornati in voga e noi vogliamo mostrare agli agenti di viaggi – attraverso t.o. specializzati come Konrad Travel – tutte le possibilità possibili in questa parte di America che, tra l’altro, ha un clima godibile durante quasi tutto l’anno e in particolare i primavera e in autunno, con una palette di colori tutta da ammirare».

Una validissima motivazione per proporre un viaggio nel sud degli Stati Uniti è il sound che accompagna il turista e i luoghi simbolo della storia della grande musica americana e dei musicisti che l’hanno fatta grande. Che si ami o meno la musica, infatti, qui non si può fare a meno di rimanere coinvolti e affascinati dalle numerosissime occasioni che si hanno di toccare con mano (e sentire con le orecchie) i luoghi dove sono nati e si sono formati musicisti del calibro di Johnny Cash, BB King, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry e chi più ne ha più ne metta.

Konrad Travel, che ha in Gianluca Sposito e Ilaria Vergani i suoi entusiasti specialisti nel Nord America, è in grado di cucire su misura viaggi fly&drive di ogni lunghezza e per ogni esigenza, oltre che proporre particolarissime full immersion per un massimo di 10 persone, accompagnati di persona da Ilaria. Prossima partenza il 25 settembre, programma “L’iconico Sud Usa: slow traveling nel cuore del sud americano. Tennessee, Mississipi, Lousiana”. Già 6 le prenotazioni confermate. E in previsione si vocifera di un viaggio (sempre per pochi), alla scoperta della cultura dei nativi americani…