L’Ehma incorona Emmy Stoel European Hotel Manager of the Year 2023

È Emmy Stoel la “European Hotel Manager of the Year 2023”. Il premio è stato conferito alla general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam durante l’Assemblea Generale Annuale di Ehma, l’associazione europea dei direttori d’albergo, che si è svolta a Lisbona dal 10 al 12 febbraio.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato ogni anno al socio che ha ottenuto i migliori risultati gestionali durante l’anno precedente e in tutta la sua carriera.

Tra i recenti successi di Stoel figurano diversi premi ricevuti durante la pandemia, a seguito del grande impegno sociale dell’hotel sotto la sua guida. Inoltre, viene messa in risalto l’attenzione particolare ai valori culturali e personali.

«La dedizione di Emmy Stoel all’ospitalità è particolarmente degna di nota per la sua comprovata esperienza nel rafforzare l’impegno dell’azienda nell’uguaglianza di genere – ha sottolineato il presidente di Ehma, Panos Almyrantis – Per quanto riguarda la sostenibilità, oltre a realizzare una serie impressionante di iniziative, i suoi progetti mirano alla sicurezza, alla cura e al benessere delle persone e al supporto alle comunità locali».

Con una lunga esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel Management School di Maastricht, con un Gmp presso la Cornell University, e ha iniziato la sua carriera nel 1989 presso l’Hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse cariche dirigenziali presso gli hotel Hilton e Hotel Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per 6 anni.

Nel 2019 il Gruppo Accor l’ha nominta general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam. Tra i numerosi premi ricevuti, l’Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti “Artists in Residence ”, Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un Hotel del Mondo. Recentemente è stata premiata tra i Top 100 Best Hotel general managers per il 2022.

A contendere il premio alla Stoel Claudio Ceccherelli, ceo Shedir Hotel Collection di Roma, e Giuseppe Rossi, direttore generale dell’Hotel Splendide Royal di Lugano, Svizzera.