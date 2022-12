Leonardo Hotels chiude l’anno con un’occupazione media dell’83%

Negli ultimi mesi di quest’anno, Leonardo Hotels Central Europe ha registrato un trend di crescita costante, con un’occupazione (media dell’83%) pari a quella del pre-pandemia in quasi tutte le strutture italiane.

Gli hotel che hanno registrato le migliori performance in termini di tasso di occupazione medio sono il Leonardo Boutique Rome Termini e il Leonardo Milan City Center, con tassi rispettivamente del 78% e del 79%.

Per quanto riguarda la nazionalità degli ospiti, i turisti italiani sono stati i più attivi a livello di prenotazioni, mentre tra i viaggiatori internazionali sono aumentate le presenze da Germania, Israele e Stati Uniti.

Le strutture di Leonardo Hotels si caratterizzano anche per l’offerta di servizi orientati al business, agli eventi e all’intrattenimento, con spazi per riunioni e sale conferenze che possono accogliere fino a 200 ospiti. Grazie alla ripresa degli eventi in presenza e delle fiere in Italia, molti hanno scelto di organizzare i loro eventi negli spazi di Leonardo Hotels.

«Dopo un primo trimestre rallentato dalla variante Omicron, il 2022 è stato un anno da record per Leonardo Hotels Italia, con l’83% di occupazione nei tre trimestri successivi. I tassi medi giornalieri su base annuale sono superiori del 20% rispetto al 2019, segnando l’anno migliore ad oggi a seguito del coronavirus – ha annunciato Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary – Siamo grati che gli ospiti e i clienti considerino le strutture di Leonardo Hotels un partner e un punto di riferimento su cui poter contare quando organizzano le loro vacanze o i loro eventi».

In particolare, nel 2022 Leonardo Royal Venice Mestre è stato l’hotel partner della Venice Marathon a ottobre 2022, nonché dei Ted talk (TedxMestre, a novembre 2022), mentre il Nyx Hotel Milan ha ospitato una sfilata di moda per la Milan Fashion Week a novembre. Inoltre, il 2022 è stato un anno particolarmente positivo anche per quanto riguarda il rafforzamento delle collaborazioni strette nel corso del 2021 con numerosi partner di diversi settori: le location di Leonardo Hotels continuano a essere selezionate per shooting e campagne da Prada, Pollini, Leica, da piccole e grandi agenzie, influencer, attori e cantanti.

Anche nel 2023, Leonardo Hotels prevede di consolidare queste partnership, ospitando eventi ancora più importanti, come un’altra sfilata di moda al Nyx Hotel Milan o la partecipazione del Leonardo Milan City Center e del Nyx Hotel Milan alla Milano Design Week con due installazioni.