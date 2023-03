L’Europa di Boscolo Tours tra vacanze slow e cultura

Essere accompagnati da tour leader espertissimi, alloggiare nel cuore stesso delle città o tra scenari unici tradotti in esperienza esclusiva: questi gli ingredienti che caratterizzano la nuova offerta estiva di Boscolo Tours che sta distribuendo i suoi inediti cataloghi proponendo come dormire a Mont Saint Michel, o a Fort William, nel cuore delle Highlands scozzesi ai piedi del Ben Nevis. Oppure come navigare lenti nella laguna e fermarsi per gustare la paella valenciana proprio nel luogo in cui nacque, tra le risaie ai margini dei boschi nel Parco Naturale dell’Albufeira.

Le novità 2023 di Boscolo Tour partono dalla Francia, con la vacanza slow del tour Costa Azzurra, profumo di mare e di fiori, che conta nomi di fama e fascino eterni: tutti i pernottamenti sono previsti a Cannes, potendo così godere anche delle sue spiagge per partire ogni giorno alla volta dei luoghi simbolo della costa, tra cui Nizza, Monaco e Saint Tropez.

Il tour Castelli, giardini e città della Loira, concentra invece tutto il focus sui tesori naturali e artistici di questa valle dichiarata Patrimonio Culturale Vivente dell’Unesco. Un percorso completo tra gli highlight del paese è infine il Gran Tour della Francia di 10 giorni, summa dei molti volti delle sue splendide regioni.

Ci sono poi le proposte per Spagna e Portogallo, regine dei top seller europei, con i tour di approfondimento: così l’Andalusia si arricchisce nel Gran Tour includendo i patrimoni Unesco di Ubeda e Baeza, emblemi del Rinascimento europeo immersi tra colline, vigne e uliveti produttori di eccellenze. Per un percorso alternativo e agile, il nuovo Triangolo Spagnolo collega Madrid, Valencia e Barcellona con piacevoli percorsi in treno.

E tra le altre novità, il combinato Portogallo del Sud e Andalusia, che fa focus tanto sul fascino nobiliare di Lisbona e del suo territorio, quanto sulla Spagna romana, di cui Merida è grande testimone; e il tour Portogallo del Nord, che tra panorami, parchi e vini muove da Porto verso la Valle del Douro, Guimaraes e Amares.

Molto ricca anche la programmazione Germania, che spazia dalla romantica Baviera alle più belle città anseatiche, con la novità del tour combinato Monaco e Praga, un itinerario alla scoperta di due città straordinarie, mentre in terra britannica, Boscolo propone il tradizionale un tour di gruppo tutto dedicato a Londra, con visite guidate anche fuori città e tempo libero per approfondire. E altre proposte mix come Londra, Galles e Cornovaglia, un tour che parte dalla capitale per esplorare la natura gallese e i suoi castelli, con diverse date già confermate per la prossima estate.

C’è poi il catalogo Balcani, con un nuovo tour tra Bulgaria e Macedonia, tra i tesori di Sofia e i villaggi antichi, e i musei a cielo aperto come Plovdiv, e i siti archeologici Unesco, di cui la Macedonia è ricca. Accanto ai nuovi tour, vengono riproposti gli itinerari di successo in Albania con un tour monografico o in combinazione col Montenegro tra monasteri arroccati, i paesaggi d’acqua delle Bocche di Cattaro e patrimoni storici, come quello di Stari Bar, il più grande sito archeologico medievale del paese.

L’estate 2023 di Boscolo fa rotta decisa anche verso il nord Europa con i numerosi tour tra i paesi Baltici e la Scandinavia. Novità della stagione è il tour Oslo Fiordi e isole Lofoten di 12 giorni che oltre alla capitale esplora i più amati paesaggi naturalistici tra balene e parchi polari ricchi di fauna artica.

E infine l’Islanda, con varie proposte di itinerari: anche qui c’è la novità dell’anno, ovvero i voli dedicati da Milano e Roma e numerose date non solo per la stagione estiva, ma per gli scenari del primo autunno, ricchi di colori e aurore boreali e alcune partenze in programma anche con brevi tour che permettono di esplorare l’isola d’inverno.