L’Hotel Miramare di Napoli sarà gestito da Caracciolo Hospitality

Caracciolo Hospitality Group (Chg), società di gestione alberghiera nata dall’impegno di un gruppo di imprenditori di origine partenopea, ha annunciato l’ingresso di un nuovo hotel nella sua collezione, l’Hotel Miramare di Napoli.

Chg ha stipulato un accordo con la società Essenza Hospitality – di Giovanni Paone, patron del Gruppo Miri SpA – di gestione esclusiva a partire dal 2026. I lavori sono già partiti a metà del 2025, con una durata stimata di circa due anni. Il concept sarà coerente con l’identità dei due Gruppi nel recupero dell’eleganza storica dell’edificio, integrata con soluzioni di design contemporaneo, comfort e sostenibilità.

Questo nuovo hotel va a rafforzare la presenza del Caracciolo Hospitality Group in città, aggiungendo un presidio sul lungomare, zona ad altissima visibilità e valore turistico, e ad ampliare la gamma di esperienze offerte dal portafoglio del gruppo: business, leisure urbano, wellness e ora luxury seaside.

«Con la nuova gestione dell’Hotel Miramare, vogliamo completare un percorso di posizionamento strategico sul territorio campano, dove Chg è oggi presente con realtà iconiche come Palazzo Caracciolo, de Bonart Naples e il Grand Hotel Telese. Il Miramare rappresenta la nostra visione di ospitalità elegante, autentica, capace di dialogare con il patrimonio culturale e paesaggistico della città. Continuiamo a investire in destinazioni che raccontano la bellezza del nostro territorio e il futuro dell’hotellerie italiana», ha affermato Costanzo Jannotti Pecci, ceo di Caracciolo Hospitality Group.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Chg