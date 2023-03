Liguria, l’ex Colonia Olivetti diventa resort di lusso con Bulgarella

Al via i lavori di recupero e riqualificazione della Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana, in Liguria, da parte del Gruppo Bulgarella per trasformarlo in un resort. L’azienda, proprietaria del complesso, vanta un portfolio di 28 hotel di proprietà a 4 e 5 stelle per un valore degli asset ricettivi di 350 milioni di euro, su un portafoglio immobiliare complessivo di un miliardo.

Dall’inizio dell’intervento sono previsti tra i 24 e i 36 mesi di lavori e l’apertura della struttura è prevista nell’estate del 2025. Nel maggio 2022 il Gruppo ha acquisito la Colonia Olivetti per circa 2 milioni di euro: era in stato di abbandono dal 1983 e fino a quel momento di proprietà di Arte Genova.

L’obiettivo è realizzare un resort di alto livello, capace di attirare clientela internazionale. Il progetto comprende 92 camere tra standard, junior suite e suite su due piani, con un ristorante panoramico. Verrà inoltre realizzato un parcheggio con posti auto pubblici e privati. Nel dicembre scorso era arrivato il parere positivo della Soprintendenza regionale al progetto di riqualificazione, ultimo passaggio necessario per poter arrivare alla concessione della licenza edilizia da parte del Comune e quindi all’avvio del cantiere.

«Quella di oggi è una data storica per il territorio dell’estremo levante della Liguria – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Da questo momento partono infatti i lavori per recuperare la Colonia Olivetti, in stato di abbandono da 40 anni e a lungo simbolo di immobilismo, che sarà trasformata in un resort capace di potenziare l’offerta turistica di Sarzana e dell’intera area dello spezzino, con rilevanti ricadute positive per il settore e per l’indotto, con importanti risvolti anche dal punto di vista occupazionale».

«Dobbiamo ringraziare la regione Liguria e l’amministrazione comunale di Sarzana che hanno consentito l’inizio dell’opera in tempi molto veloci – nota Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella – Abbiamo stimato un investimento di circa 10 milioni di euro per la riqualificazione. Grande spazio verrà dato anche alla figura – spesso dimenticata in Italia – di ‘Olivetti’, imprenditore che è stato un pioniere e un visionario. La sua figura verrà ricordata nell’indicazione stessa del nome del Resort ‘Marinella Olivetti».