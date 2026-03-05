L’impegno di Sandals Foundations per le donne caraibiche

A sostegno delle donne dei Caraibi. Sandals Foundations, organizzazione no-profit di Sandals Resorts International attiva dal 2009, sotto la guida della giamaicana Heidi Clarke, in occasione della Giornata internazionale della donna, e non solo, ricorda il suo impegno, con la promozione di iniziative che migliorano la qualità della vita, rafforzano la loro indipendenza economica e ampliano le opportunità per le generazioni future.

Attraverso il programma Whoa – Women Helping Others Achieve, la Fondazione realizza progetti concreti e duraturi che coinvolgono donne in iniziative socioeconomiche, formative, sanitarie e di sostegno alla dignità personale. L’obiettivo è quello di creare ponti tra competenze, risorse e opportunità, favorendo la piena partecipazione delle donne allo sviluppo delle loro comunità, perché sostenere le donne significa rafforzare famiglie, economie e comunità.

AGRICOLTURA Dalle parole ai fatti: in alcune isole dei Caraibi l’impegno della Sandals Foundation si concentra sulla creazione di reali opportunità economiche per le donne, come a Grenada, dove il gruppo di agricoltrici Grenada Network of Rural Women Producers (Grenrop) – fondato nel dicembre 2000 come spazio in cui le donne potessero raggiungere l’indipendenza finanziaria attraverso l’agricoltura – conta oggi 75 persone di età compresa tra i 40 e i 75 anni, e tre aspiranti di età inferiore ai 10 anni, i cui genitori hanno iscritto le figlie alla rete. La Sandals Foundation ha recentemente donato 78.000 dollari al Grenrop per aprire un impianto di lavorazione del cocco e una cella frigorifera.

A Saint Lucia la Sandals Foundation ha collaborato con l’organizzazione no profit locale Helen’s Daughters (Hd) donando 40.000 dollari per sostenere il mercato pop-up bisettimanale “FarmHers Market”, dove le agricoltrici si riuniscono per promuovere e vendere alla comunità i prodotti coltivati localmente e articoli artigianali di alta qualità. Nell’isola di Saint Vincent and the Grenadines la Fondazione ha sostenuto l’organizzazione di un mercato mensile FarmHers al Calliqua Playing Field.

SALUTE E PREVENZIONE La Sandals Foundation supporta programmi medici per garantire l’accesso alla prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi precoce di problemi oncologici femminili. In Giamaica la Sandals Foundation contribuisce ogni anno a centinaia di mammografie gratuite, volte alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Nell’ottobre 2025 insieme alla MistyBlue Cancer Care Foundation, ha ospitato il primo simposio di questo tipo per sviluppare l’istruzione e le capacità dell’isola in materia di cancro al seno. Questo impegno ha un impatto diretto non solo sulle singole pazienti, ma sull’intera comunità, sensibilizzando a stili di vita più sani e rafforzando la cultura della prevenzione medica.

SOSTEGNO E PROGRAMMI EDUCATIVI