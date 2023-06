Lindbergh rinnova l’iconico Hotel San Pietro a Taormina

Il biennio 2021-22 è stato importante per Lindbergh Hotels & Resorts. Tra i risultati del processo di trasformazione del Gruppo i lavori di ristrutturazione del cinque stelle lusso Gran Hotel San Pietro a Taormina.

Il progetto di riposizionamento e restyling del Gran Hotel San Pietro è stato ambizioso e ha comportato importanti riqualificazioni al design della struttura, con un investimento totale di oltre 2 milioni di euro.

Tuttavia, l’effort finanziario del Gruppo non si ferma qui: sono stati stanziati ulteriori 6 milioni per il proseguimento dei lavori di ristrutturazione nei prossimi due anni. Questo dimostra l’impegno di Lindbergh Hotels & Resorts nel posizionarsi come una realtà di riferimento nell’ambito dell’hôtellerie di lusso in Sicilia.

Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts – brand di strutture lusso indipendenti – il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e, in particolare, negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono importanti migliorie che sono state apportate da Lindbergh Hotels & Resorts con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro ancora più lussuosa e in linea con le aspettative di un mercato – quello americano – sempre più esigente.

Le nuove camere fronte mare ora sono caratterizzate da un nuovo e deciso stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e a nuova ed elegante palette di colori, dettagli che rappresentano un vero e proprio elogio alla terra che ospita l’hotel.

Una nuova immagine viene data anche agli spazi distributivi come i corridoi, dove la moquette blu si sposa alla perfezione con le nuove decorazioni dei soffitti e il bianco candido delle pareti.

Il tripudio di colori siciliani accende di luce e calore queste camere, dove gli ospiti possono ritagliarsi momenti di pace e relax e godersi la vista panoramica sull’Isola Bella, sull’Etna e sulla baia di Naxos.