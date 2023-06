L’Indonesia riapre anche ai turisti non vaccinati

Cadono le ultime restrizioni Covid anche in Indonesia. È in vigore il nuovo regolamento relativo al Covid-19 nel Paese asiatico, con novità importanti per i viaggiatori di tutto il mondo.

Dal 9 giugno non è più necessario un certificato di vaccinazione per l’ingresso in Indonesia, sia per i cittadini residenti che rientrano, sia per gli stranieri. Due dosi di vaccino restano raccomandate, ma si può comunque viaggiare senza la certificazione vaccinale.

Inoltre, cade l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici. Il consiglio, per tutti, è di portare sempre con sé un disinfettante per le mani e di utilizzare l’applicazione Satusehat che fornisce informazioni sulla salute e sui servizi sanitari del Paese.

Il nuovo regolamento in vigore revoca tutte le precedenti norme riguardanti il Covid-19.