Lo storico Grand Hotel di Parma entra nel portfolio del Gruppo Una

Un nuovo hotel affiliato per il Gruppo Una che annuncia l’entrata nel suo portfolio del Grand Hotel di Parma, rebrendizzato con il nome di Grand Hotel di Parma | Una Esperienze. Con la nuova entrata il Gruppo debutta a Parma e arriva a un totale di 54 strutture.

Grand Hotel di Parma | Una Esperienze, ospitato nello storico Palazzo Vighi, è un 5 stelle situato nell’antico quartiere di Oltretorrente. Il palazzo, nato nel 1913 come “Reale Clinica Chirurgica”, mantiene numerose tracce che testimoniano ancora oggi il suo illustre passato come il maestoso scalone che accoglie gli ospiti all’ingresso, i pavimenti in marmo di Carrara, i lampadari ricercati e dettagli in legno.

Le 59 camere e suite godono di una piacevole vista giardino. Il ristorante principale accoglie gli ospiti in un ambiente elegante, con piatti realizzati con l’utilizzo di prodotti locali, con rispetto per la tradizione del territorio e un occhio alle tendenze internazionali, tutto accompagnato da una ricca carta dei vini.

Il Grand Hotel di Parma | Una Esperienze ha ampi spazi per meeting ed eventi dotati di tutta l’attrezzatura necessaria per l’organizzazione di incontri aziendali, anche il grande parco che incornicia l’hotel è d’ispirazione per l’organizzazione di eventi di tutti i tipi, come vernissage, serate a tema, piccoli concerti, degustazioni matrimoni, cerimonie.

Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo Una, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di accogliere Grand Hotel di Parma | Una Esperienze nel nostro circuito. Questa nuova affiliazione non solo allarga la nostra presenza a una città chiave in una regione per noi strategica come l’Emilia-Romagna, ma arricchisce la nostra offerta di esperienze esclusive per i viaggiatori più esigenti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gruppo Una