L’Oman punta forte sul Mice

L’Oman spinge sul Mice. Nei giorni scorsi, il Sultanato ha ospitato per la prima volta un viaggio incentive con cinque operatori, in collaborazione con Oman Air: l’obiettivo è posizionare il Paese come destinazione nuova del Golfo Arabo presso il segmento incentive, infatti si organizzano coinvolgenti attività di team building ed eventi di livello mondiale. L’Oman è la destinazione Mice per eccellenza: facile da raggiungere e sicuro da visitare, con paesaggi mozzafiato e luoghi ricchi di storia, rinomato per gli alberghi e le spa di lusso, i numerosi boutique hotel e l’ottima cucina locale.

Tra gli attori che hanno partecipato a questa prima edizione Mice in Oman: Promoest, A&S Team, Ev.in.co, Hirondelle e Ad Meetings & Events. Operazione resa possibile grazie alla collaborazione di un pool di operatori, a partire da Travco, operatore specializzato in vacanze su misura e Mice e da un pool di hotel: Anantara Jabal Akhdar Resort & Spa, Al Bustan Place, Ritz Carlton Hotel e W Muscat del gruppo Marriott International, Shangri-La Al Bandar, Muscat e Arabian Oryx Camp.

L’Oman, d’altronde, è l’ideale per ospitare eventi e incentive. A partire dalla capitale Mascate, la destinazione mette a disposizione l’Oman Convention Exhibition Centre, un centro all’avanguardia che con i suoi 22.000 metri quadrati di spazi espositivi, due auditorium sino a 3,200 posti, 22 sale meeting, una ballroom per oltre 1000 ospiti, e un grande giardino è in grado di ospitare, manifestazioni, eventi su larga scala e meeting di lavoro di medie dimensioni.

«È un grande onore aver ospitato un primo gruppo selezionato di operatori Mice – spiega Khalid Al Zadjali, director of Oman Convention Bureau – hanno potuto apprezzare l’offerta che l’Oman mette a disposizione. Per noi è importante il mercato europeo, tra cui l’Italia. Per questo nei prossimi mesi saremo all’Imex di Francoforte e parteciperemo al Buy Mice di Roma il 3 maggio per stringere partnership con gli operatori e far conoscere il Sultanato come destinazione emergente per il segmento incentive, da cui ci aspettiamo un ritorno già dalla prossima stagione».