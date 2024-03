L’Oman rinnova la sua offerta tra nuove aperture e grandi eventi

La stagione nel sultanato dell’Oman non si ferma mai e ora è il tempo di grandi eventi internazionali e nuove aperture.

Senza dubbio il più importante appuntamento per gli appassionati di sport acquatici è l’Oman Downwinder presentato già a Itb di Berlino dal ministry of Heritage and Tourism in collaborazione con Oman Tourism Development, Group Oman Sail, Visit Oman Sea and Beach Projects.

L’Oman Downwinder dura sette giorni, dal primo all’otto luglio 2024, durante i quali 20 partecipanti percorreranno circa 500 chilometri utilizzando imbarcazioni a vela senza motore come kitesurf, wingfoil e windsurf. L’iniziativa non solo mira a generare contenuti promozionali, ma evidenzia le ottime caratteristiche del sultanato dell’Oman per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, in particolare durante la stagione di khareef, e promuove uno storytelling che metta in risalto il fascino del sultanato.

L’evento è in armonia con le linee guida del progetto Oman 2040 che mira a diversificare l’economia nazionale e a promuovere lo sviluppo sostenibile nei vari settori, compreso il turismo, incentivando quello locale.

Nel settore ospitalità, tra le novità 2024, l’apertura a Muscat di The St. Regis Al Mouj Muscat Resort, brand Marriott, prevista nel secondo trimestre dell’anno. La struttura disporrà di oltre 250 camere e suite, ospiterà la Guerlain spa, completa di hammam e di un bar con fragranze personalizzate, un centro fitness completamente attrezzato, piscine, un campo da padel, una spiaggia privata e kids club. Il resort si propone come location glam per feste e riunioni di ogni tipo, grazie anche alla sala da ballo di 1.350 metri quadrati, in grado di accogliere fino a 940 ospiti.

Anche Mandarine e Mövenpick sono pronti ad inaugurare nuovi hotel sempre a Muscat: il primo in una zona centrale con il Shatti Al-Qurum, 103 camere e 47 suites con vista sul mare e sulle montagne, cinque ristoranti, una spa e un servizio meetings & events,. Il brand svizzero, invece, aprirà a soli 12 minuti dall’aeroporto di Muscat, nel distretto Al Ghubra South.

Oltre a queste struttura, a fine 2024 aprirà un hotel della catena Nikki Beach Resort & Spa nella sustainable City Yiti, mantenendo i suoi tratti distintivi: musica, cucina, spettacolo, moda, cinema e arte. Il resort sarà composto da circa 140 camere e 30 ville con piscina privata, beach club, tre ristoranti esclusivi, tre piscine, un’area wellness e un porto turistico.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Oman Tourism.