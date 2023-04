Londra, tutti pazzi per Carlo III: boom di turisti Usa per l’incoronazione

Flussi turistici in aumento a Londra, spinti anche dall’incoronazione di Carlo, il 6 maggio. Il London Convention Bureau ha comunicato che i livelli di visitatori in città sono vicini ma non superano ancora i numeri del 2019, anche se le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane, come scrive la rivista specializzata americana Travel Weekly.

La città resta comunque una destinazione molto popolare, specie per gli americani. «Abbiamo poco più di 3,1 milioni di statunitensi che visitano Londra e siamo quasi allo stesso livello, prima della pandemia – ha dichiarato Tracy Halliwell, direttrice dell’ufficio turismo, dei convegni e dei grandi eventi – L’unica cosa che impedisce di tornare ai livelli del 2019 sono i voli». Probabile quindi che il numero di turisti possa addirittura superare i numeri prepandemici una volta ripristinate le rotte. Secondo i dati sugli orari dei voli di Cirium, il numero di posti delle compagnie aeree per i sei aeroporti commerciali di Londra è di 8,4 milioni ad aprile, in calo del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. ForwardKeys, società che traccia e analizza le tendenze del settore dei viaggi, comunica che i visitatori internazionali che hanno viaggiato a Londra in aereo nel primo trimestre dell’anno hanno raggiunto il 77% dei livelli del primo trimestre del 2019. «Guardando le prenotazioni dei voli per il secondo trimestre al 5 aprile, gli ultimi dati disponibili, sono attualmente del 7% in meno rispetto ai livelli del 2019», nota Olivier Ponti di ForwardKeys.

Di particolare interesse per gli americani che si recheranno a Londra a breve è l’incoronazione del Re, che avrà luogo il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster: sarà la prima incoronazione di un sovrano nel Regno Unito dopo 70 anni ed è in aumento la domanda tra i viaggiatori che vogliono essere a Londra per l’evento. «L’incoronazione si sta rivelando un’attrazione particolarmente forte per i turisti provenienti dagli Stati Uniti – conferma Ponti – Guardando alle prenotazioni di voli nel periodo dal 27 aprile all’8 maggio, stiamo assistendo a un aumento del 10% rispetto al periodo equivalente del 2019. Le città col maggior numero di prenotazioni sono Denver, + 48%, Houston, +45% e Miami, +37%».

«Gli hotel di Londra sono in gran parte prenotati per la settimana dell’incoronazione», sottolinea Camilla Davidson, responsabile della gestione delle destinazioni di Regno Unito, Francia e Irlanda per Red Savannah.«Tutto ciò che ruota attorno ai reali è sempre al centro dell’attenzione – nota Stephanie McClendon, leader del team europeo di Scott Dunn, un operatore di tour di lusso personalizzati – ma c’è anche una forte domanda per i tour della seconda guerra mondiale». «Recentemente – spiega McClendon – tutti volevano andare alle Churchill War Rooms. La seconda guerra mondiale riscuote sempre un certo fascino in molte persone e di recente è in aumento»