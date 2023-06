Lot, Michal Fijol nominato presidente del cda

Michal Fijol è il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione di Lot Polish Airlines. Nominato dal consiglio di sorveglianza della società, era stato membro del consiglio d’amministrazione per gli affari commerciali per quasi sette anni.

Giunto a Lot Polish Airlines da gennaio 2016, Fijoł è stato prima rappresentante del consiglio d’amministrazione per gli affari commerciali, quindi nel marzo 2017 ha assunto la carica di membro del consiglio d’amministrazione nello stesso ambito. Prima di entrare a far parte del team di Lot Polish Airlines, aveva lavorato per aziende internazionali nei settori del digitale, del marketing e delle vendite.

«Ringrazio volentieri il consiglio di sorveglianza per aver riposto in me la loro fiducia e avermi affidato questo incarico – le parole di Fijoł – Credo che la mia esperienza e collaborazione con il team estremamente professionale e appassionato di Lot Polish Airlines non porterà altro che buoni risultati e rafforzerà la posizione del vettore nazionale non solo sul mercato polacco ma anche sui mercati esteri di fondamentale importanza per noi».

Oltre alla nomina di Fijol, il consiglio di sorveglianza ha deciso di licenziare Paweł Rozkrut dalla carica di chief financial officer.