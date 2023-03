Lot torna all’utile e trasporta 8 milioni di passeggeri in un anno

Ritorno all’utile per Lot Polish Airlines che, nonostante le persistenti condizioni difficili, ha chiuso il 2022 con un significativo miglioramento di performance: la compagnia polacca ha infatti operato più di 85mila voli e trasportato circa 8 milioni di passeggeri, realizzando un fatturato pari a circa 1,7 miliardi di euro e generando un utile netto che si aggira sui 21 milioni di euro.

Tra l’altro proprio lo scorso anno Lot Polish Airlines ha ulteriormente ampliato la propria rete internazionale, con rotte che hanno servito complessivamente 167 destinazioni nel mondo, con alcune significative novità: oltre alla capitale degli affari dell’India, Mumbai, la compagnia aerea ha aggiunto voli sul Cairo (Egitto) e su Baku (Azerbaigian). Inoltre, anche i voli per Pechino sono tornati in auge come il Nord America, tradizionalmente un mercato importante per la compagnia aerea, servito fino a 50 volte a settimana durante la stagione estiva.

«I risultati e le previsioni per Lot Polish Airlines – ha sottolineato Katarzyna Lewandowska, ceo e presidente del consiglio di amministrazione – dimostrano chiaramente che la compagnia aerea è sulla strada giusta. Questo è un dato confortante se si considera il difficile contesto legato alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Un problema che si è aggiunto alle difficoltà di ripresa dalle conseguenze della pandemia di Covid-19».