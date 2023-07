L’Ue estende al 2027 gli aiuti di Stato per gli aeroporti regionali

La Commissione europea ha annunciato un’estensione delle concessioni di aiuti di Stato per gli aeroporti regionali fino al 4 aprile 2027. La norma rientra nelle linee guida del 2014 in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree continentali, che consentono agli Stati membri dell’Ue di fornire assistenza finanziaria agli scali regionali che gestiscono meno di tre milioni di passeggeri all’anno.

L’intenzione di Bruxelles, quindi, è quella di sostenere questi aeroporti affinché diventino redditizi. Inizialmente, è stato istituito un periodo di transizione di dieci anni, che dovrebbe terminare il 4 aprile 2024, ora arriva l’estensione di ulteriori 3 anni.

La Commissione ha emesso una disposizione speciale, inoltre, che consente agli Stati membri di fornire aiuti agli aeroporti con un traffico passeggeri fino a 700.000 passeggeri all’anno a condizioni più favorevoli.

Per fare un esempio, in Italia gli scali con meno di 3 milioni di passeggeri includono aeroporti come Verona, Treviso, Lamezia Terme, Firenze, Alghero, Genova e Trapani.

Sotto i 770mila passeggeri annui, invece, ci sono gli scali di Trieste, Ancona, Perugia, Comiso, Trapani, Lampedusa, Reggio Calabria, Forlì e Parma.

A complicare i bilancio degli aeroporti regionali, inoltre, si sono succedute prima la pandemia di Covid-19, poi la successiva crisi energetica dovuta all’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

«Gli aeroporti regionali hanno dovuto affrontare minori entrate e maggiori costi, con un impatto negativo sulla loro redditività”, ha spiegato la Commissione europea. Si teme che il difficile contesto economico possa portare quindi alla chiusura di alcuni aeroporti regionali, con conseguenti danni alla connettività in tutta l’Ue.

In risposta a queste “circostanze eccezionali”, la Commissione europea ha deciso di estendere il periodo di transizione per concedere aiuti per altri tre anni. Con questa misura, la Commissione spera di dare agli Stati membri più spazio per sostenere gli aeroporti regionali nel loro cammino verso la redditività.