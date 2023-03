Lufthansa rispolvera l’A380: volerà a New York e Boston

Aprono oggi, 23 marzo, le vendite per i voli Lufthansa operati con gli iconici A380 in partenza da Monaco e diretti negli Usa.. Durante la pandemia da Covid la compagnia aerea tedesca aveva deciso di mandare in soffitta i giganti dei cieli di casa Airbus, salvo poi cambiare idea lo scorso anno con il grande picco di domanda di voli coinciso con la caduta della maggior parte delle restrizioni nel mondo.

Lufthansa opererà con gli A380 dall’aeroporto di Monaco, seconda hub tedesco della compagnia aerea, verso due importanti destinazioni nordamericane: Boston e New York.

Dal 1° giugno Lufthansa riprenderà le sue operazioni di volo con l’Airbus A380, dopo un’interruzione di tre anni, da Monaco per Boston. Dal 4 luglio, invece, un altro aeromobile A380 con numero di volo LH410 decollerà ogni giorno per New York Jfk e viceversa.

Con 509 posti, l’A380 ha circa l’80% in più di capacità rispetto all’Airbus A340-600 che attualmente vola sulla rotta Monaco-New York.

In totale, l’A380 offre quattro classi di viaggio: 8 posti in First Class, 78 sedili in Business Class, 52 posti in Premium Economy e 371 posti in Economy. Entro la fine del 2023, un totale di quattro aeromobili A380 saranno nuovamente operati da Monaco.