Lufthansa vuole il 40% di Ita Airways

Il colosso tedesco dei cieli Lufthansa vuole il 40% della compagnia tricolore Ita Airways e si prepara a inviare al ministero dell’Economia la sua offerta che prevede, però, l’acquisizione anche del restante 60% nel giro di qualche anno e al verificarsi di determinate condizioni. A rivelare le idee di LH è Il Corriere della Sera che cita alcune fonti governative.

L’offerta potrebbe arrivare già questa settimana con un iter che prevede entro fine anno un primo accordo di massima e l’eventuale closing entro il primo semestre del 2023. Nel frattempo, però, “già da gennaio Lufthansa vorrebbe avviare gli interventi per mettere a posto i conti di Ita sfruttando il prima possibile le sinergie che solo un grande gruppo può fornire, stimolando i ricavi e limando i costi operativi”, racconta il quotidiano nazionale. Le sinergie dovrebbe rispecchiare le attività portate avanti in passato del Gruppo tedesco con le altre controllate: da Swiss Air fino ad Austrian Airlines e Brussels Airlines (oltre a Air Dolomiti ed Eurowings).

I manager del Gruppo tedesco, però, vogliono tutelarsi rispetto all’instabilità politica italiana e a un nutrito fronte contrario alla vendita che pervade la compagine governativa e per questo hanno chiesto al Mef – guidato da Giancarlo Giorgetti – garanzie specifiche “da inserire in un accordo — blindato con penali milionarie — che definisca bene la governance, che preveda tappe precise nei prossimi mesi e che affidi la gestione dell’aviolinea a Lufthansa”, sottolinea Il Corriere.

La cifra che Lh potrebbe stanziare per il 40% della compagnia aerea italiana si aggirerebbe sui 180-200 milioni di euro con Lufthansa che potrebbe pagare una prima tranche da 100 milioni, mentre la seconda sarebbe sbloccata in seguito al rispetto di alcuni requisiti. Nel frattempo è decollato nel fine settimana “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, l’Airbus A320 di Ita Airways brandizzato in partnership con la Regione Friuli Venezia e una livrea metà blu e metà bianca (vedi foto).

Giulia che fa da apripista all’iniziativa di personalizzazione della livrea di alcuni aeromobili di Ita Airways per la promozione delle regioni italiane.