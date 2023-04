Lumiwings, dal 7 maggio il Milano-Foggia sarà operato su Linate

Dal prossimo 7 maggio e fino alla chiusura della stagione summer 2023 in corso (fine ottobre), il volo Lumiwings sulla Foggia-Milano in programma ogni domenica verrà operato sullo scalo di Linate anziché su quello di Malpensa.

“Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – Un lavoro impegnativo, fatto nel massimo riserbo e in grande collaborazione con Lumiwings e con la Regione Puglia, cui va il più sentito ringraziamento per lo straordinario supporto e per la fiducia che costantemente assicura ad Aeroporti di Puglia. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientele che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze».

Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings, ha commentato: «Siamo estremamente felici di poter comunicare a tutti i nostri passeggeri che apriremo una nuova tratta su Milano Linate. È un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli sette chilometri dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta».