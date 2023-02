Lusso, a Venezia aprirà il Langham Resort nel 2026

Aperti i cantieri per quello che sarà il simbolo del lusso contemporaneo: Langham Hospitality Group ha infatti avviato i lavori di The Langham Venice, una radicale ristrutturazione dello storico edificio dell’ex Casino Mocenigo e della fabbrica di vetro di Murano.

Il nuovo resort di Venezia aprirà nel 2026 e intende unire il lusso moderno con l’autentica eredità veneziana in un progetto di restyling, che vuole diventare un nuovo punto di riferimento sul territorio.

Situato direttamente nella laguna veneziana, sull’isola di Murano, l’hotel avrà 133 camere, tra cui 30 suite. I pluripremiati architetti italiani dello studio Matteo Thun & Partners stanno restaurando gli affreschi originali del casino del XVI secolo, e stanno riqualificando gli edifici della fabbrica di vetro del XVI secolo, in un resort che è testimonianza della storia di Venezia, la Serenissima.

Per Brett Butcher, chief executive officer di Langham Hospitality Group: «The Langham Venice è parte integrante dell’espansione strategica globale del Gruppo. Il passaggio rivoluzionario dall’ideazione alla creazione rafforza il nostro impegno nel dare vita alla Langham signature nei più importanti hub culturali d’Europa».

Al momento dello sbarco, gli ospiti del The Langham Venice saranno trasportati nel passato, ammirando il Casino Mocenigo e i suoi affreschi originali risalenti al 1500, con soggetti dedicati alla musica, alla poesia e all’amore. Gli architetti hanno poi progettato un giardino privato molto riservato. La piscina di 20 metri costituisce il fulcro del giardino, progettata per chi ama nuotare o per trascorrere il tempo libero, durante il giorno, e trasformata di notte con luci e riflessi in un corpo d’acqua scultoreo per cocktail serali.