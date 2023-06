Lusso e Mice: binomio vincente per l’Enit

Parola d’ordine valore per Enit. Nel post Covid l’Italia investe con forza sul segmento lusso, soprattutto grazie ai flussi dall’estero, puntando a dare ulteriore impulso al brand tra i viaggiatori altospendenti. Plus del turismo d’alta gamma è la propensione a viaggiare durante tutto l’anno, andando alla scoperta delle “hidden gems”, tesori nascosti che, per ricchezza culturale e naturalistica, offrono al viaggiatore la possibilità di vivere esperienze uniche.

IDENTIKIT DEL TURISTA UP LEVEL

Secondo l’Ufficio Studi Enit, che ha rielaborato i dati di Banca d’Italia, Il viaggiatore con una capacità economica “alta” e “molto alta” corrisponde al 10,2% dei turisti stranieri e al 5,7% di quelli italiani. In viaggio cerca lusso ed esperienze esclusive e con una crescente attenzione alla sostenibilità. Più di un terzo viaggia in coppia senza bambini, il 20% in solitaria e il 17% con amici.

IL VALORE DEL BLEISURE

Accanto al segmento lusso, cresce rapidamente anche il congressuale. In questo ambito la meeting industry italiana si distingue per la capacità di combinare servizi altamente professionali con il nostro grande patrimonio storico, architettonico e culturale. Ciò consente di inseguire la promettente onda bleisure, che vede il turista-congressista ed eventuali suoi accompagnatori fruire anche di servizi turistici leisure, spesso costosi. Che il Mice italiano marci bene lo dimostrano i numeri dell’Ufficio Studi Enit su dati Icca: su un totale di 9.042 meeting internazionali in presenza nel 2022, l’Italia rimonta sul secondo gradino del podio in Europa e sul terzo nel mondo con 522 eventi internazionali,subito dietro gli Usa (690) e la Spagna (528). Tra le città spiccano Roma con 79 incontri e Milano che ne ha ospitati 66. Infine, tra i trend positivi per l’Italia,si distingue il mercato spagnolo che nel primo trimestre 2023 ha realizzato il +16,6% di spesa turistica grazie al +25,5% di arrivi e al +2,2% di pernottamenti.

OBIETTIVO PROMOZIONE MEETING INDUSTRY

Enit è reduce da un workshop dedicato all’offerta Mice e lusso il 22 giugno all’Espacio Maldonado di Madrid. Presenti oltre 100 buyer; protagonista la Regione Campania con dieci aziende, per un totale di 35 seller da tutta Italia. Enit sarà presente con un proprio spazio espositivo all’Ibtm di Barcellona dal 28 al 30 novembre con oltre 80 aziende. Già confermata la partecipazione di Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Roma Capitale e Yes Milano. Oltre 200 operatori tra seller e buyer si riuniranno, grazie a Enit e Convention Bureau Italia, per la quinta edizione di Italy at Hand, l’evento benchmark del Mice e del Made in Italy che vedrà quest’anno Firenze e l’anno prossimo Torino capitali del business travel. Quattro giorni di networking, incontri B2B tra buyer qualificati e operatori del Mice, workshop, show e intrattenimento per un progetto unico che nasce da un’idea ambiziosa:creare lo strumento di raccordo principale tra il turismo business italiano e l’utenza internazionale.