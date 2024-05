Luxury Tribe India, appuntamento a marzo 2025 a Nuova Delhi

È già conto alla rovescia per la prossima edizione di Luxury Tribe India, fiera dedicata al turismo di lusso indiano, in programma dal 10 al 13 marzo 2025 a Nuova Delhi. Un evento-ponte fra il mercato turistico del subcontinente e le strutture alberghiere e gli operatori internazionali attivi sul segmento altospendente, occasione per esplorare tendenze all’avanguardia e capitalizzare le opportunità emergenti nel mercato dei viaggi up level.

Con un numero crescente di milionari indiani, l’ultima edizione della manifestazione, a marzo scorso, è stata anche quest’anno l’occasione per evidenziare e analizzare i cambiamenti dei gusti e la trasformazione del semplice viaggio di lusso in un viaggio personalizzato.

Il forum dal titolo “L’aumento della ricchezza in India: un cambiamento di paradigma nel consumo di lusso” ha riunito esperti del settore che hanno analizzato le nuove tendenze e il futuro del mercato indiano luxury, individuando una serie di punti-chiave che ne riflettono il panorama dinamico e in evoluzione.

Si parte dal valore del tempo personale che la pandemia ha enfatizzato facendo aumentare la richiesta di gratificazioni istantanee e rimodellando le preferenze dei viaggiatori; poi da tenere in grande considerazione è la fiducia nei consulenti di viaggio che svolgono un ruolo cruciale; anche la demografia, in una area così estesa come quella indiana, va calcolata per calibrare approcci su misura; infine, va monitorata la crescente domanda di lune di miele.

«Il viaggiatore indiano facoltoso non è più un piccolo partecipante al mercato globale del lusso, ma ne sta diventando il trendsetter e il pacemaker. Con l’aumento del potere economico degli indiani, la loro ricerca di esperienze coinvolgenti sta creando una nuova serie di richieste nel settore dei viaggi di lusso in tutte le destinazioni – ha sottolineato Sheetal Rastogi, fondatrice di Luxury Tribe – La fiera è il luogo dove le idee scambiate tracceranno il percorso dei viaggiatori di lusso dell’India negli anni a venire. Una cosa è chiara: il turista di lusso indiano non sta solo esplorando nuove geografie, ma sta espandendo gli orizzonti della stessa narrativa luxury».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Luxury Tribe India