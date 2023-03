Maldive by Azemar, il roadshow fa tappa a Reggio Emilia

A Reggio Emilia la seconda tappa del roadshow organizzato da Azemar. Per il secondo anno consecutivo il tour operator specialista sull’Oceano Indiano, in collaborazione con Sun Siyam Resorts, si presenta insieme alle agenzie di viaggi per illustrare le strutture del gruppo alberghiero, al 100% di proprietà maldiviana, e le proposte dell’operatore.

L’appuntamento è stato il 16 marzo all’Agriturismo “Alle Siepi”. Presenti: Loris Giusti, key account Azemar, Patrizia Di Patrizio, responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam, Franco Baroni, area sales Azemar per Emilia Romagna-Marche e San Marino.

Gli agenti presenti hanno apprezzato le caratteristiche che contraddistinguono i resort, tra cui le location nei quali si trovano le strutture su isole molto affascinanti. Particolarmente gradita anche l’ampia varietà di servizi e l’offerta culinaria dei ristoranti, che offrono specialità di tutto il mondo.

Ha riscosso grande curiosità ha l’ultimo nato della catena alberghiera, Siyam World, nell’atollo di Noonu, che si distingue per le tante attività sportive da praticare e per alcune attività inedite alle Maldive: Seabreacher, la moto d’acqua semi-sommergibile, e Cudajet, il primo zaino jet subacqueo per volare sott’acqua.