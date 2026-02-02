Maldive, Nh rifà il look al Reethi Resort sull’atollo di Baa

Nh Collection Maldives Reethi Resort si è rifatto il look. Il retreat ha presentato 105 ville rinnovate, ristoranti e bar, aree per famiglie e bambini e una spa immersa nel paesaggio di Fonimagoodhoo. Il resort è un santuario eco-friendly sull’atollo di Baa, che tratta con il massimo rispetto la riserva della biosfera che lo ospita, protetta dall’Unesco.

Le ville sulla spiaggia, con tetto di paglia, si trovano a pochi metri dalla barriera corallina. Tra le diverse tipologie, spicca quella familiare con due camere da letto, piscina privata e solarium. L’esclusiva Reethi Suite (150 mq) è separata dal resto della struttura grazie alla sua posizione su un tratto di spiaggia appartato. La terrazza della suite si affaccia su una lunga piscina privata e sull’oceano aperto. Le altre 30 ville sull’acqua sono disposte a mezzaluna, lungo la punta settentrionale dell’atollo.

Gli otto ristoranti e bar del resort garantiscono agli ospiti una vasta offerta gastronomica, dai piatti internazionali – rivisitati in chiave creativa – ai frutti di mare, dalle pizze agli hamburger, dalle tapas alle insalate. Con solo sei tavoli, il ristorante Caravela offre un’esperienza esclusiva: disponibile su prenotazione, offre una cucina creativa e abbinamenti di vini rari provenienti dalla cantina del resort.

Grazie all’esperienza esclusiva Adrift, firmata da Nh Collection Maldives Reethi Resort, le coppie possono godersi la magia del romanticismo maldiviano con cene private in un isolotto appartato, su una spiaggia illuminata dalla luna o nella privacy della loro villa.

Nh Collection Maldives Reethi Resort si trova a 35 minuti di idrovolante da Malé, oppure a 20 minuti di volo interno da Malé all’aeroporto di Dharavandhoo, seguito da un trasferimento in motoscafo di 15 minuti fino all’isola.

Nh Collection è un brand di ospitalità upper-upscale di Minor.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Minor Hotels