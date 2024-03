Malesia chiama Italia: focus su ecoturismo, spiagge e cucina

Ecoturismo, sostenibilità ed esperienze a contatto con le comunità locali. È uno dei punti chiave dell’offerta turistica della Malesia, che ha accolto oltre 45mila italiani nel 2023.

«Il mercato italiano è uno dei principali in Europa per la Malesia; pertanto, è fondamentale incrementare gli sforzi per mantenere la destinazione visibile e attraente per la gente del posto e per i Paesi vicini – ha detto durante la Bit l’ambasciatore della Malesia Zahid Rastam – Visitare la Malesia è molto semplice: serve il passaporto con validità di almeno altri sei mesi e non è necessario alcun visto; anche in assenza, al momento, di voli diretti, per il viaggio ci sono numerose opzioni di collegamento aereo con diverse compagnie che hanno comode connessioni».

La nuova direttrice dell’ufficio di Parigi di Tourism Malaysia Zalina Binti Ahmad (responsabile anche per Portogallo, Francia, Spagna e Italia) ha spiegato, che la strategia turistica della Malesia si basa appunto «sull’ecoturismo e anche sui grattacieli avveniristici della capitale e sull’offerta enogastronomica locale. Abbiamo un’ampia offerta in molti segmenti turistici, per questo invitiamo i turisti italiani a visitare la Malesia. Non solo per le nostre spiagge e la natura, ma anche per i numerosi festival culturali e l’offerta gastronomica. Per il mercato italiano l’attenzione è rivolta in particolare sulla gastronomia: gli italiani adorano la buona cucina, per cui una delle principali attrazioni per loro può essere assaggiare la cucina locale».

Il ricco patrimonio ecologico del Paese comprende quattro siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, tra i quali i siti della tripla corona Kinabalu Park e il Parco nazionale Gunung Mulu con la loro biodiversità incontaminata. L’isola di Langkawi e il parco Kinabalu sono riconosciuti come geoparchi globali dall’Unesco, mentre le città storiche di Georgetown e Melaka rivelano ai visitatori la storia e la cultura della Malesia.