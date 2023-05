Mandarin affida lo sviluppo globale ad Amanda Hyndman e Francesco Cefalù

Il Gruppo Mandarin Oriental ha annunciato due nuove nomine a ruoli dirigenziali. Amanda Hyndman, risorsa della compagnia dal 2007, è stata promossa a chief people officer; mentre Francesco Cefalú, nel Gruppo dal 2016, è stato promosso al ruolo di chief development officer.

Responsabile nel definire, implementare e valutare il piano strategico globale per le risorse umane dell’intero Gruppo, Amanda Hyndman vanta una carriera di oltre 30 anni nell’hôtellerie di lusso, durante i quali ha ricoperto vari ruoli senior nel Regno Unito, a Hong Kong, a Bangkok e a Washington DC. Il suo notevole contributo al successo di Mandarin Oriental, l’ha portata alla nomina di group director of quality and rooms nel 2020. Nel suo nuovo ruolo di chief people officer, ora Hyndman si occuperà di supervisionare l’incremento delle strategie delle risorse umane, supportando la crescita sia del brand sia dello sviluppo delle carriere.

Mentre Francesco Cefalù, dopo essere entrato nella compagnia come regional development director per l’area Emea, ha guidato la strategia di Mandarin Oriental per l’intera regione, raggiungendo brillanti risultati e concludendo gli accordi con il Lago di Como, Muscat, Kuwait, Zurigo, Tel Aviv, Vienna e Cortina. Nel suo nuovo ruolo di chief development officer, Cefalù supervisionerà lo sviluppo degli hotel in apertura e delle residenze a livello globale.