Mandarin nel 2028 aprirà a Londra il suo terzo hotel

Mandarin Oriental Hotel Group annuncia il suo terzo hotel a Londra, nella capitale britannica: l’apertura è prevista per il 2028.

Situato nella South Bank di Londra, con viste sulla Cattedrale di St. Paul, il Mandarin Oriental Bankside London si troverà in una posizione ideale sia per accedere alla city e sia al quartiere dello shopping di West End. L’hotel farà parte del più ampio progetto di sviluppo di Bankside Yards, con l’obiettivo di ricollegare lo spazio tra il Tate Modern e la stazione di Blackfriars.

L’intera proprietà sarà sviluppata da un consorzio immobiliare internazionale che include Hotel Properties Limited, Native Land Limited and Amcorp Properties Berhad e comprenderà un edificio con un totale di 171 tra camere e suite e 70 residenze firmate Mandarin Oriental.

La Spa at Mandarin Oriental offrirà i rituali benessere del Gruppo e trattamenti di bellezza, una piscina olimpionica di 25 metri, una palestra ed esperienze termali a base di acqua e calore. L’offerta gastronomica sarà composta da quattro ristoranti, situati al primo e al diciannovesimo piano dell’edificio, mentre gli spazi dedicati agli eventi, tra cui sale per riunioni, una terrazza esterna e vari spazi poliedrici, renderanno questo hotel unaa destinazione giusta per eventi privati e aziendali.